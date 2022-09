I migliori set LEGO per adulti del 2022

Resistere al fascino di LEGO è qualcosa che può sfuggire al controllo di ogni singolo appassionato. Perché è vero, si comincia a familiarizzare con il mondo delle “costruzioni” sin da bambini, ma da adulti si possono apprezzare meglio le qualità di un prodotto che stimola l’ingegno e la fantasia, aiutando un po’ a sentirsi vivi e al tempo stesso “inventori”. Non sorprende allora che proprio nella fascia che vai dai 30 anni in su esiste un vero e proprio popolo di fedelissimi e affezionati consumatori, disposti a investire anche cifre importanti pur di annettere alla loro collezione qualche pezzo d’autore. Ecco una carrellata di alcuni tra i set Lego più reclamizzati sul mercato, destinati a stuzzicare la fantasia di tantissimi utenti.

LEGO Luke Skywalkers’s landspeeder 75431, l’innovazione nel mondo di LEGO Star Wars

Per chi ama la saga di Star Wars, l’evoluzione dell’11esimo modello della serie dedicata all’X-34 Landspeeder di Luke Skywalker rappresenta probabilmente la realizzazione definitiva. LEGO ha saputo fondere al meglio tanti piccoli particolari offrendo un prodotto facile da costruire e soprattutto bello da vedere. La versione 2022 della navicella di Luke Skywalker appare completa in ogni sua parte: ricca di dettagli, con l’abitacolo arrotondato e la riproduzione di uno dei due motori “rotto” e dall’aspetto malconcio. L’allestimento è molto metodico, facile e intuitivo, ma il risultato finale è davvero sensazionale, oltre a offrire un modello resistente agli urti e difficile da danneggiare in caso di caduta. Il prezzo è di 218,59 euro, un terzo rispetto a quanto costavano gli altri kit della serie.

LEGO Techinic Monoposto McLaren Formula 1, i celebri mattoncini scendono in pista

Per chi ama i motori, e in particolar modo la madre di tutte le competizioni automobilistiche, la riproduzione della McLaren MCL35M utilizzata da Lando Norris e Daniel Ricciardo nel campionato mondiale di Formula 1 2021 rappresenta una piccola pietra miliare. Trattasi di una realizzazione fedeli all’originale, dal motore fake engine V6 a pistoni mobili, allo sterzo funzionante, fino alle sospensioni. Il modello misura 65 cm di lunghezza, 27 cm di larghezza e 13 cm di altezza ed è composto da 1.432 elementi LEGO Technic. La fortuna di questo modello si deve in buona misura anche al fatto che, dopo essere andata letteralmente a ruba a inizio marzo il prodotto è finalmente tornato disponibile in versione aggiornata in base ai nuovi contratti stipulati da McLaren. Il prezzo è in promozione a 173,50 euro.

LEGO Icons Vespa 125 10298, il ritorno di una vera e propria icona di stile

Resistere al fascino di Vespa è praticamente impossibile: l’iconografia cinematografica ha reso immortale uno dei mezzi di trasporto più comuni e tradizionali del tessuto popolare italiano, simbolo di successo e di rinascita, nonché vanto di un’intera industria motoristica. LEGO ha tentato una strada difficile, perché replicare un modello su due ruote non è impresa semplice: i consumatori ne hanno apprezzato il coraggio e l’intraprendenza, anche se il modellino è particolarmente “fragile” e incline a danneggiarsi con grande facilità. Va da sé che il prodotto è assai fine e ricercato grazie ai dettagli molto ben curati. Il tutto per festeggiare i 75 anni dalla realizzazione del primo modello, cercando di strizzare l’occhio alla folta schiera di appassionati e innamorati del mondo Vespa. Il prezzo è piuttosto interessante: 94,99 euro.

LEGO Marvel Sanctum Sanctorum 76218, gli eroi più potenti della terra nel palmo della mano

Marvel offre al mondo per la prima volta la visione del Sancta Sanctorum di Doctor Strange, in una affascinante versione che misura 32 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 26 cm di profondità, che riproduce fedelmente la casa dello stregone. Un modello ricchissimo di dettagli che riporta in vita uno degli scenari più iconici degli ultimi film Marvel. E sono in totale 9 i personaggi presenti nella confezione: oltre al padrone di casa Doctor Strange anche Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet. Per i fan della saga Avengers, un pezzo unico e imperdibile: il prezzo in promozione su Amazon è di 199,76 euro.

LEGO Back To The Future Time Machine 10300, pronti al viaggio nel tempo

La mitica DeLorean è la macchina del tempo per eccellenza e LEGO non poteva perdere un’occasione come questa, offrendo ai suoi fedeli appassionati un modello appositamente rinnovato con tanti nuovi dettagli e una grande cura dei particolari. Il modello misura 48 cm di lunghezza, 28 cm di larghezza a 12 cm di altezza. Non mancano le riproduzioni di Marty McFly e Doc Brown, ma è soprattutto la parte dedicata al motore a suscitare maggiore interesse e sorpresa: è possibile infatti modificare il retro della vettura in base alla versione che si intende realizzare, che sia quella ambientata nel 1985, quella “volante” utilizzata alla fine del primo film o quella in stile “western” proposta nel terzo film. Un articolo da collezione imperdibile per gli appassionati di una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre: il prezzo è di 169,99 euro.

LEGO Icons ECTO-1 Ghostbusters 10274, a caccia di fantasmi con i celebri mattoncini

Se siete amanti degli acchiappa fantasmi, allora sappiate che questo modello deve necessariamente entrare a far parte della vostra collezione. La riproduzione della Cadillac Miller-Meteor ha una cura dei dettagli a dir poco favolosa, con le ruote che girano, gli sportelli apribili e le antenne e i sensori sul tetto che si muovono quando vengono messe in moto le ruote. Non solo: dal retro sbuca anche la postazione col mitragliatore con un innovativo movimento a scatto, così come la trappola radiocomandata che rende il tutto ancora più realistico. Il modello misura 47 cm di lunghezza, 17 cm di larghezza e 23 cm di altezza, dispone di 23 buste (ma con istruzioni comode e facilissime) e rappresenta davvero una pietra miliare per tutti gli appassionati della saga: il prezzo è di 208,86 euro.

LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500 42138, veri cavalli americani

Non una vettura qualsiasi: la serie Shelby della Ford esordì nel 1965, proponendo due anni più tardi la versione GT500 Turbo che negli anni è diventata una delle più iconiche di sempre. Gli appassionati del genere apprezzano questo modello soprattutto per la cura dei dettagli, oltre che per la facilità e la velocità di realizzazione. La particolarità di questa versione risiede anche nella possibilità di connetterla sull’app AR+ e consentire delle vere e proprie sfide nella realtà virtuale, facendo così felici i più piccoli e magari facendo disperare gli adulti che dopo averla provata sul pavimento di casa preferirebbero metterla in uno scaffale in bella mostra. Il prezzo è assai contenuto rispetto ad altri modelli analoghi: 46,49 euro.

LEGO Star Wars Death Star Trench Run 75329, ritorno nella galassia lontana, lontana

Ancora una volta la saga di Star Wars torna a fare capolino con una riproduzione abbastanza fedele all’originale di una delle scene più iconiche di tutta la serie. La superficie della Morte Nera con il caccia TIE Advanced di Darth Vader, l’X-Wing di Luke Skywalker e due caccia TIE è riprodotta con tantissimi dettagli autentici, tra cui le famose parole pronunciate da Darth Vader “la forza scorre potente in lui”. Nonostante l’evidente complessità nel ricreare la scena del film, il prodotto finale assume una sua valenza e si pone come uno degli standard futuri per implementare ulteriori scene della saga. Il prezzo in promozione è di 57,41 euro.

