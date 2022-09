Come allenare i pettorali: esercizi e attrezzi

Un salto in palestra, specie dopo l’estate e in previsione delle abbuffate interminabili delle festività sempre più vicine, non è mai un qualcosa da disprezzare. Ma un allenamento specifico ed accurato per rinforzare alcuni muscoli del corpo lo è forse anche di più. Avere pettorali scolpiti non è solamente un vezzo, ma spesso anche una precisa caratteristica: allenarli non è un discorso sempre facile e scontato, ma di esercizi e attrezzi adatti per ogni esigenza ormai ne esistono centinaia. Eccone alcuni esempi, buoni anche per portarsi un po’ di lavoro “a casa” insieme a una selezione dei migliori attrezzi in offerta su Amazon a prezzi davvero molto interessanti.

Gofitness Super Push Down, un allenamento completo a un prezzo contenuto

Per un allenamento completo della parte superiore del corpo, niente sembra essere migliore della macchina GoFitness con Super Push Down. Si tratta di un vero e proprio personal trainer in grado di aiutare a sviluppare con rapidità e intensità i muscoli pettorali, al contempo facendo crescere anche la massa muscolare. Può essere adattato per specifici gruppi muscolari e propone diverse intensità di azione, oltre che per il petto, anche per braccia, addominali, spalle e schiena, con un’intensità variabile da 10 a 50 kg. Il meccanismo, semplice e intuitivo e può essere trasportato ovunque senza alcuna difficoltà, complice anche un peso complessivo inferiore ai 2 kg. Il prezzo Amazon è di 69,99 euro.

Gofitness Super Push Down

Queath Electrical Muscle Stimulation, perfetto per chi ha poco tempo per allenarsi

Un prodotto sempre efficace e ricercato da chi ha poco tempo per allenarsi è l’elettrostimolatore per addominali Queath, che attraverso un metodo scientifico di bonificazione muscolare riesce a garantire risultati di assoluta qualità in poco tempo e senza fatica. Electrical Muscle Stimulation invia segnali direttamente ai muscoli, eliminando il grasso localizzato, ed è perfetto per l’allenamento muscolare di addome, vita, braccia e gambe. Leggero e portatile, è fornito di un gel adesivo altamente penetrante che garantisce una trasmissione perfetta degli impulsi elettrici. Ha ben 6 programmi che forniscono diverse frequenze d’impulso, con 9 livelli di intensità. Soli 20 minuti di utilizzo sono l’equivalente di 2 km di corsa o 60 minuti di nuoto. Su Amazon è in vendita a 32,90 euro.

Queath Electrical Muscle Stimulation

Ducomi Power Twister II: semplice, economico e performante

Il manubrio pieghevole a molla per eccellenza; la barra in acciaio che grazie a una molla di trazione al centro e due maniglie alle estremità consente di effettuare un allenamento intenso e complesso, è uno dei prodotti di maggiore successo di Ducomi. Economico, portatile e intuitivo, Power Twister ha dalla sua il vantaggio di poter essere trasportato ovunque con facilità, proponendo esercizi semplici ma in grado di offrire risultati di assoluto valore, anche più rispetto a prodotti ben più costosi. A renderlo davvero unico nel suo genere è il fatto che di consentire all’utente di effettuare numerosi esercizi, variandoli a seconda delle proprie esigenze. Power Twister misura è disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro.

Ducomi Power Twister II

Tomshoo Push Up Board: prezzo contenuto e una grande varietà di esercizi

È uno dei modelli che ha riscosso maggiore successo tra gli appassionati, vuoi per il prezzo contenuto, vuoi per la molteplicità di proposte quanto a esercizi e opzioni di allenamenti. Push Up Board ha tutto ciò che serve per poter essere considerato un prodotto di assoluto livello: grazie a una specifica collocazione dei colori lungo la tavola è possibile individuare per ogni parte del corpo un colore specifico e grazie all’ausilio di due maniglie poter predisporre l’esercizio desiderato in base alle proprie esigenze. Le impugnature in ABS garantiscono una presa sicura e ben salda, e l’uso della tavola pieghevole push-up può essere commisurato alla scelta del gruppo muscolare da evidenziare. Il prezzo su Amazon è di 19,99 euro.

Tomshoo Push Up Board

Telagoo Elastici Fitness Set, ottimo per qualsiasi tipo di esercizio

Niente di meglio che un bel set di fasce elastiche per valorizzare al meglio i propri muscoli: Telagoo ha realizzato cinque fasce, ognuna in base a un determinato peso, lunghe 120 cm e che possono portare anche a una combinazione complessiva di 150 libbre, se usate contemporaneamente. La possibilità di utilizzarle per qualsiasi tipo di esercizio teso a valorizzare più parti del corpo lo rendono il set un compagno di lavoro ideale, facile anche da poter essere trasportato in una comoda borsa da viaggio, e con una resistenza particolarmente elevata e di assoluto valore. Il set è comprensivo di 5 fasce, un’ancora della porta, due maniglie ammortizzate, 2 cinturini alla caviglia e una borsa con manuale d’uso, potendo così variare anche la tipologia di esercizi. Il prezzo di vendita su Amazon è di 25,99 euro.

Telagoo Elastici Fitness Set