Figurine Panini Calciatori 2022-2023 - Special Pack [Album + 27 bustine]

Passano gli anni, cambiano le abitudini, ma certe passioni restano immutabili. Forse perché niente e nessuno esercita tanto fascino come le mitiche Figurine Panini, che da oltre 60 anni rendono uniche le giornate degli appassionati di tutti gli sport, in particolar modo quelli legati al calcio. Un rito collettivo e sociale che non conosce tempo e che nel corso degli ultimi anni ha saputo anche adattarsi a nuovi mercati ed esigenze mutate, con l’introduzione di nuove collezioni e formati sempre più innovativi. Ogni autunno che si rispetti, però, l’attesa per il lancio del nuovo album dedicato alla stagione da poco cominciata cresce col passare dei giorni, anche grazie a iniziative che in qualche vogliono anticipare l’uscita vera e propria delle tanto amate figurine.