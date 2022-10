Samsung Galaxy A03: scheda tecnica e recensione del low-cost di Samsung

Scopri l’incredibile offerta di Amazon

Samsung Galaxy A03: estetica e funzionalità

Samsung Galaxy A03 è uno smartphone Android che richiama fin dai dettagli visivi l'estetica del gruppo: finiture, linee stilistiche e praticità sono un trittico inconfondibile. Display da 6,5 pollici e tecnologia HD+ restituiscono ai contenuti la massima nitidezza e colori sempre brillanti. Black, Blu e Red: tre gradi di colorazione per una personalissima scelta di gusto. Audio di qualità elevata con la tecnologia Dolby Atmos.

Ampio display, quindi, con la canonica presenza dei due pulsanti – uno di accensione e spegnimento e l'altro di modulazione del volume – posti nel bordo destro; la bordatura del lato inferiore presenta, oltre al microfono, un Usb Tipo-C mentre quella superiore include un Jack 3.5mm. Componenti tutti made in Samsung, con processore Octa Core con 4GB di RAM, memoria interna di 64Gb che può essere estesa fino a 1Tb.

Samsung Galaxy A03: il miglior low-cost di sempre

Samsung Galaxy A03: altre caratteristiche tecniche

In materia di fotocamera Samsung dimostra di essere all'avanguardia anche con il Galaxy A03 che include una doppia lente, con la principale da 48 MP e quella di profondità da 2MP. Il modulo a due sensori risponde alla doppia necessità di avere nitidezza e assicurarsi profondità in fase di scatto, grazie ala messa a fuoco altamente qualitativa e alla possibilità di regolare la sfocatura della cornice. Il nuovo Galaxy A03 può contare anche su un chip NFC per gestire i propri pagamenti contactless; WiFi entro una frequenza di 2.4-5GHz e Bluetooth v5.0. La batteria da 5.000 mAh, inoltre, offre un’autonomia esagerata, resistendo una giornata intera anche con un utilizzo continuativo.

Il Samsung Galaxy A03 è disponibile sul mercato a prezzi altamente competitivi e può essere considerato un valido esempio di come si possa beneficiare di un prodotto importante senza una spesa folle. A venire incontro alle esigenze dell'utenza, inoltre, è ancora una volta Amazon che offre una scontistica interessante in fase di acquisto diretto: 138,99 euro anziché 159,90 euro, ovvero un risparmio del 13% sul costo. In conclusione questo smartphone rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile, performante, con un look molto accattivante ma che, soprattutto, sia accessibile a tutti e dunque non costi un patrimonio.

Samsung Galaxy A03: performance e qualità