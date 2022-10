Samsung Galaxy Tab A7: scheda tecnica, recensione e prezzo low cost

Quando si parla di tablet non ci si riferisce esclusivamente al più celebre prodotto Apple, ma esiste una vasta gamma di altre proposte altrettanto valide a prezzi sicuramente più accessibili. Tra le marche più all'avanguardia in questo campo c'è Samsung che offre all'utente un'ottima scelta ad una qualità decisamente elevata, per tutte le esigenze, dal lavoro all’intrattenimento. Tra i prodotti più riusciti c'è sicuramente Samsung Galaxy Tab A7 , un vero e proprio tablet dalle grandi prestazioni ma a un prezzo low cost. Si tratta di un prodotto dalle prestazioni elevate e il design accattivante caratterizzato da proporzioni simmetriche, uno spessore di soli 7 mm e una cornice perfettamente regolare. È venduto in tre colorazioni differenti: Dark Gray, Silver e Gold.

Samsung Galaxy Tab A7 misura 247.6x157.4 e, come detto ha uno spessore di soli 7 mm e pesa circa 476 grammi per quanto riguarda il modello Wi-Fi e 477 grammi per quanto riguarda il modello 4G LTE. È dotato di un display LCD TFT di 10.4 pollici di risoluzione WUXGA+ (2000x1200 pixel). Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 octacore con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e ha un processore grafico Adreno 610 abbinato a 3GB di RAM mentre la memoria interna è da 32 o 64GB espandibile. Samsung Galaxy Tab A7 è anche uno smartphone con sistema operativo Android 10, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati Samsung One UI 2.5

Di buon livello il comparto multimediale, visto che Samsung Galaxy Tab A7 possiede una fotocamera principale posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, con le quali è possibile immortalare e condividere quello che conta. La fotocamera anteriore è ottimizzata per videochiamate e lezioni online. Grazie all'audio surround di Dolby Atmos e ai quattro altoparlanti che garantiscono un suono pieno e coinvolgente, si può dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Inoltre, grazie al display immersivo WUXGA+ da 10,4 pollici e Il rapporto 16.6:10 con bande nere più sottili l'esperienza visiva risulta a 360 gradi.

Samsung Galaxy Tab A7 monta una batteria con una capacità di 7040mAh e supporta la ricarica rapida a 15W. Galaxy Tab A7 offre connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 5.0 ed è dotato di una porta USB di tipo-C, ingresso per jack audio da 3.5mm. Sono presenti anche quattro speaker con supporto per audio Dolby Atmos e sblocco tramite il riconoscimento di volto. Come accennato il dispositivo è venduto in due versioni differenti LTE e Wi-Fi oltre che in due tagli di memoria da 32 GB e 64 GB. Sullo store di Amazon i prezzi variano dal modello più basso da 157 euro per andare su quello più alto a 185 euro. Sono tre le colorazioni disponibili: Dark Gray, Silver e Gold.

