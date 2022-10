Per tutti i tifosi dell'Inter Nicolò Barella rappresenta uno dei giocatori più apprezzati e la sua maglia è già tra le più vendute. Quindi un bel regalo per adulti e ragazzi potrebbe essere una maglia replica ufficiale con nome e numero di Nicolò Barella nella classica versione Home e cioè a righe verticali nerazzurre. Un prodotto reperibile nello store di Amazon a partire da 28 euro fino a 29,90 euro , garantito 100% ufficiale Inter, anche se naturalmente non si tratta della divisa ufficiale marchiata Nike . La società nerazzurra infatti con questo tipo di soluzione, assolutamente ufficiale punta ad arrivare ad un numero sempre maggiore di tifosi di tutte le età cercando di limitare al minimo il fenomeno dei prodotti contraffatti , di qualità decisamente inferiore.

Scopri l’esclusiva offerta su Amazon

Maglia Inter Nicolò Barella 23: caratteristiche tecniche

La maglia replica è un prodotto autorizzato dalla società nerazzurra (Senza Sponsor Tecnico) con nome e numero stampato direttamente nel tessuto con il termoadesivo bianco. Presenta le righe verticali nerazzurre larghe, è corredata della presenza del nuovo logo e lo stemma della coppa Italia. Il materiale è 100% poliestere, tessuto comodo e robusto, che si adatta perfettamente al corpo e lavabile comodamente in lavatrice anche a basse temperature. Le taglie disponibili per bambino vanno dai 2 ai 12 anni, mentre per adulto si va dalla S alla XL. Ogni articolo è provvisto di etichetta con numero identificativo univoco, cartellino e ologramma che attestano l’ufficialità e la qualità.

Maglia Inter Nicolò Barella 23 - 2022/2023 - Replica Ufficiale

Maglia Inter Nicolò Barella 23: caratteristiche tecniche

La Maglia dell'Inter personalizzata con nome e numero di Nicolo Barella 23 HOME 2022 2023 Replica Ufficiale è già disponibile sullo store di Amazon in due tipologie distinte: la maglia da bambino-ragazzo e quella per aduli. Nel primo caso sono 6 le taglie disponibili: 1-2 anni, 3-4 anni, 5-6 anni, 7-8anni, 19-10 anni, 11-12 anni, per quanto riguarda quella da adulti le taglie disponibili sono invece 5: S, M, L, XL, XXL. I prezzi variano da 28 a 29,90 euro. Acquistare la maglia è semplicissimo: basta andare sul sito di Amazon nello spazio dove la maglia è in vendita, selezionare la taglia desiderata e procedere.

Maglia Inter Nicolò Barella 23 - 2022/2023 - Replica Ufficiale