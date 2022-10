Offerte prodotti Smart Home Amazon - Ottobre 2022 - Sconti incredibili

Amazon è da sempre molto attento all’idea di smart home, portando alla luce dispositivi dal look accattivante e dalle molteplici funzioni capaci di rendere intelligente qualsiasi ambiente. In virtù degli sconti incredibili che l’azienda offre su alcuni dei prodotti più richiesti, questa è l’occasione perfetta per dare vita alla dimora del futuro ma senza spendere un capitale. Tra le differenti soluzioni presenti sul mercato e di maggiore appeal, vanno ricordate: quelle in materia di climatizzazione e del riscaldamento, quelle dell’assistenza alla persona, dell’illuminazione, salubrità dell’aria domicilio, della sicurezza e, naturalmente, quelle legate all’intrattenimento. Scopriamo gli sconti incredibili presenti su Amazon che interessano una gamma di prodotti in grado di rendere la propria casa ancora più Smart.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa: la televisione del futuro

Tra i prodotti Amazon più apprezzati di sempre c’è sicuramente lo stick Fire TV, pensato per rendere smart qualsiasi televisore, anche quelli più datati. Uniche richieste una porta HDMI e, ovviamente, una connessione a internet. Streaming, navigazione sul web, giochi e molto altro ancora, sono queste le carte vincenti di un dispositivo dal prezzo (e dalle dimensioni) estremamente contenute, pensato per dare nuova vita ai vecchi televisori che, in questo modo, vengono proiettati direttamente nel futuro dell’intrattenimento sul web. Su Amazon, la versione con la piena integrazione con Alexa è disponibile in offerta a 39,99 euro.

Amazon Fire TV Stick

Blink Video Doorbell, il citofono smart compatibile con Alexa

Blink Video Doorbell è un citofono smart che consente di rispondere da ogni angolo della casa utilizzando semplicemente lo smartphone. Audio bidirezionale, video HD a 1080p per le ore diurne e a infrarossi per la notte e notifiche del campanello e di movimento sull’app. Il funzionamento di Blink Video Doorbell è molto semplice: si riceve una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento, oppure quando un visitatore suona il campanello. Il dispositivo si configura facilmente, incluse all’acquisto le batterie al litio AA in modo da poter sfruttare sin da subito le incredibili potenzialità di Blink Video Doorbell. Il citofono smart è compatibile con Alexa che può essere utilizzata anche per rispondere al citofono.

Blink Video Doorbell

Amazon Smart Air Quality Monitor : l’aria di casa sempre sotto controllo

Il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon è un prodotto di sicuro interesse poiché consente di conoscere le caratteristiche dell’aria che respiriamo in casa. Grazie alla spia LED colorata è possibile controllarne in ogni momento i valori, attraverso l’ausilio di Alexa è, inoltre, possibile rilevare una bassa qualità dell’aria, ricevere una notifica sul telefono o un annuncio sui dispositivi Echo. È anche possibile accendere o spegnere i dispositivi integrati con l’assistente vocale (come purificatori d’aria, deumidificatori o ventilatori) ogni volta che la qualità dell’aria interna peggiora. Il dispositivo esegue il monitoraggio della qualità dell'aria e può registrare i livelli di monossido di carbonio (CO), ma non sostituisce gli allarmi per il monossido di carbonio e non è certificato come allarme o rilevatore di CO.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Echo Show: tutte le potenzialità di una casa smart

Echo Show e Alexa, permettono di tenere sotto controllo ogni dettaglio della propria giornata attraverso una multifunzionalità incredibile. Seconda generazione, modello 2021, schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP; attraverso Echo Show si può beneficiare di sveglie e timer, controllare il calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata e godersi musica e serie TV in streaming, usando solo la voce. È altresì possibile monitorare gli ambienti domestici grazie alla telecamera integrata e alla piena compatibilità con diverse tipologie di videocamere smart. Ancora, con Amazon Photos, è possibile trasformare lo schermo in una cornice digitale. Echo Show 5 è in vendita su Amazon al prezzo di 34,99 euro, con un risparmio assicurato de 50% rispetto al prezzo di costo.

Echo Show 5

Echo Dot 3: una casa smart ad un prezzo estremamente contenuto

Echo Dot 3, è un prodotto tra i più apprezzati dell’intera gamma di strumenti atti a rendere una casa ancora più intelligente. Piccolo, compatto e potente si adatta perfettamente anche agli spazi più ristretti e consente di ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn. L’ausilio di Alexa consente anche di rispondere a domande, leggere le ultime notizie, dare le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare i dispositivi smart compatibili e molto altro. Con la funzione Drop In, è possibile chiamare un dispositivo Echo in un’altra stanza, accedendo alle sue funzioni come accade nel caso di termostati e luce intelligenti. Disponibile su Amazon al costo di 17,99 euro con un risparmio del 64% rispetto al prezzo di costo.

Echo Dot 3