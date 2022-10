Xiaomi Redmi Note 11S: scheda tecnica, recensione e prezzo

Acquistare uno smartphone di buon livello ad un prezzo accessibile è ancora possibile, soprattutto grazie a Xiaomi e alla sua gamma di telefoni Redmi, che garantiscono un ottimo rapporto qualità prezzo. In questo solco si inserisce Xiaomi Redmi Note 11S, telefono di buon livello che punta molto sul suo settore di immagine, foto e video e in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti da questo punto di vista. L'ampio display touchscreen da 6.43 pollici e la fotocamera da 108 megapixel ne fanno un modello che si attesta al top della sua categoria. L'occasione per un acquisto low cost è sullo store di Amazon dove è in vendita al prezzo speciale di 214 euro.

Xiaomi Redmi Note 11S, il miglior prezzo di sempre

Xiaomi Redmi Note 11S: caratteristiche tecniche

Xiaomi Redmi Note 11S ha a disposizione un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 e dotato di un'ampia gamma di colori DCI-P3, che permette di fornire colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000nit per una nitidezza ottimale anche in piena luce diurna. Sul versante hardware, Xiaomi Redmi Note 11S dispone di un SoC Mediatek Helio G96 octa core con GPU ARM Mali-G57 MC2, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Lo smartphone viene commercializzato in Europa con la MIUI 13, in questo caso basata su Android 11. Le dimensioni sono di 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri, mentre il peso si attesta sui 179 grammi.

Scopri Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S: foto e video

Come già accennato Xiaomi Redmi Note 11S ha nel comparto foto e video il suo pezzo forte garantendo un'esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108MP acquisisce immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione. Oltre a quella principale sono presenti anche altre quattro fotocamere: una ultra grandangolare da 8 MP, un teleobiettivo da 2 MP, una per le macro da 2 MP e un grandangolo da 16 MP. Infine c'è anche una fotocamera anteriore da 16 MP integrata nel display che permette di scattare selfie di grande qualità e in tutte le situazioni. Per quanto riguarda i video, Xiaomi Redmi Note 11S è in grado di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920x1080 pixel.

Xiaomi Redmi Note 11S, un low cost di tutto rispetto

Xiaomi Redmi Note 11S: altre caratteristiche tecniche

Xiaomi Redmi Note 11S è alimentato da un'ampia batteria da 5.000 mAh, ed è dotato di un'elevata autonomia, fino ad un'intera giornata con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida da 33W, è possibile caricare la sua batteria da 0 a 100a in 58 minuti. Per quanto riguarda la connettività è fornito di 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, infrarossi, porta per il jack da 3,5 mm e USB Type-C. In vendita sul mercato al prezzo di 299,99 euro, è possibile acquistare Xiaomi Redmi Note 11 S con uno sconto del 29% attraverso il canale Amazon, dove il prodotto è in vetrina a 214 euro, consentendo un ulteriore risparmio che garantisce di poter disporre di uno strumento di qualità a un costo abbordabile e determina una elevata resa nel rapporto tra qualità e prezzo.

Xiaomi Redmi Note 11 S: l’offerta su Amazon