Samsung Galaxy S21 FE 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Uno dei migliori prodotti usciti ultimamente dalla fucina di casa Samsung sul fronte smartphone è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE 5G , che presenta tutte le funzionalità premium di Galaxy S21 in un pacchetto completo: design accattivante, prestazioni potenti, una fotocamera di livello professionale e connettività con l’ecosistema senza soluzione di continuità. Il telefono si presenta con un display senza interruzioni che si integra perfettamente con la custodia della fotocamera per un design moderno e armonioso. Samsung Galaxy S21 FE 5G è disponibile con quattro nuovi colori: Olive, Lavender, White e Graphite, disponibili a un prezzo incredibile su Amazon.

Scopri il Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G: caratteristiche

Tra i punti forte del Samsung Galaxy S21 FE 5G c'è sicuramente il display di altissima qualità Dynamic AMOLED 2X dalla diagonale di 6,4 pollici e risoluzione pari a 1080x2400 pixel. Il processore è uno Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, una GPU Adreno 660 e 6GB di RAM e una capacità di archiviazione in due tagli differenti, da 128 e da 256 GB, non espandibili. Per quanto riguarda il sistema operativo, si tratta di Android 12 con OneUI. Il telefono non presenta il jack audio da 3.5mm per la connessione di cuffie e microfono, come ormai tipico nella categoria e nella fascia di mercato più alta, ma eventuali accessori possono essere collegati via USB Type-C o abbinati via Bluetooth (qui in versione 5.0).

In materia di connessioni il Samsung Galaxy S21 FE 5G può collegarsi alle reti 5G di ultima generazione, ed è compatibile con il Wi-Fi 6 per la connessione a reti locali senza fili. Per il comparto fotografico può contare su una dotazione di primissimo livello e con 3 fotocamere posteriori: una principale da 12 MP, una ultra grandangolo da 12 MP, e un teleobiettivo da 8 MP. Per la frontale, invece, troviamo una lente da 32 MP che abilita la possibilità di eseguire autoscatti di qualità, e farsi vedere nelle videoconferenze. Lo smartphone può registrare video in modalità 4K e supporta lo slow-motion fino alla risoluzione di 1080p, 720p.

Samsung Galaxy S21 FE 5G, l’incredibile offerta di Amazon

Samsung Galaxy S21 FE 5G: altre caratteristiche

Samsung Galaxy S21 FE 5G integra una batteria da 4500mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 25W e delle tecnologie di Ricarica wireless rapida, ricarica wireless inversa. Lo smartphone anche la certificazione IP-68 per la resistenza a liquidi e polveri, quindi è garantito l'uso senza problemi in ambienti ostili. Samsung Galaxy S21 FE 5G viene venduto nello store di Amazon ad un prezzo super scontato a 503 euro a fronte di un prezzo iniziale di 769 euro. Un’occasione perfetta per chi è alla ricerca di un telefono solido e affidabile, con una dotazione hardware da top di gamma, ma che consente di risparmiare qualcosina rispetto ai modelli superiori con componentistica più recente.

Samsung Galaxy S21 FE 5G al prezzo più basso di sempre