Smartwatch Garmin Fenix 7: modelli, caratteristiche e prezzi

Garmin Fenix 7 è venduto in diversi modelli: Garmin Fenix 7, Garmin Fenix 7S, Garmin Fenix 7X , a loro volta differenziati per la versione standard (non-solar), Solar e Sapphire Solar Edition. Dal modello base a quello più performante Garmin Fenix 7 garantisce prestazioni di altissimo livello a partire dal peso (solo 79 grammi), passando alla resistenza grazia a un involucro di polimero, che viene rinforzato con 47 mm di fibra. Inoltre possiede un grande schermo di 13 pollici di diametro, una risoluzione 260 x 260 pixel e colore pieno. Questo smartwatch, inoltre, è impermeabile fino a 10 ATM.

Scopri il nuovo Garmin Fenix 7

Caratteristiche generali di Garmin Fenix 7

Tra i punti di forza di questo smartwatch c'è la durata della batteria che arriva a 18 giorni in modalità smartwatch; fino a 57 giorni in modalità risparmio energetico; fino a 40 ore con GPS e fino a 10 ore con GPS e musica. Notevole anche la capacità di archiviazione della memoria con ben 16 GB. Le capacità di Garmin Fenix 7 sono davvero molte, a partire dal monitoraggio completo della salute e delle statistiche di allenamento. È anche dotato di profili di attività preinstallati per vari tipi di sport. Include inoltre il monitoraggio per le sessioni di allenamento a intervalli ad alta intensità e i suggerimenti per allenamenti personalizzati. Non mancano le funzionalità tipiche di uno smartwatch e cioè la possibilità di interfacciarsi totalmente con lo smartphone e la possibilità di pagare in modalità contactless con Garmin Pay.

Garmin Fenix 7, l’offerta su Amazon

Garmin Fenix 7: i prezzi dei vari modelli

Garmin Fenix 7 accontenta tutti con una vasta gamma di modelli che si dividono in tre tipologie principali: Garmin Fenix 7, Garmin Fenix 7S, Garmin Fenix 7X. Per quanto riguarda il modello base è venduto su Amazon a partire dal prezzo di 611 euro grazie alle promozioni in tre tagli diversi da 42 mm, 47 mm e 51 mm e in quattro colorazioni differenti Silver & Graphite, Slate Gray & Black, Silver & Whitestone e Rose Gold & Sand. Se si sale al modello Garmin Fenix 7 Solar, con la tecnologia a ricarica solare, il prezzo è di 700 euro. Salendo nella gamma al Garmin Fenix 7S il prezzo parte da 653 euro per andare a 721 nella versione Solar.

Discorso simile per il Garmin Fenix 7X e la sua versione Solar. La novità di questi modelli è però l'introduzione dei modelli Sapphire Solar, che garantiscono una durata pressocché illimitata grazie alla ricarica solare fornita dalla tecnologia Power Sapphire e la garanzia di ultra resistenza offerta dal vetro zaffiro. Inoltre i modelli f?nix 7X Solar Power Glass e Solar Power Sapphire regalano ancora più tempo alle passioni e all'allenamento, dilatando i periodi tra una ricarica e l’altra fino a 5 settimane in modalità smartwatch e fino a 6 giorni in modalità GPS. In questi modelli top il prezzo sale fino a 928 euro nello store di Amazon.

Garmin Fenix 7, il prezzo migliore di sempre