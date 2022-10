Lo smartwatch è una finestra spalancata sul mondo che si può aprire e chiudere con comandi immediati: con la tecnologia che procede a passi da gigante, un dispositivo così al polso è diventato una estensione dello smartphone cui va aggiunta l’efficacia di uno strumento comodamente utilizzabile in ogni momento della giornata e senza alcuna fatica. Va precisato che gli smartwatch si differenziano tra loro: non sono tutti uguali e la scelta dell’uno o dell’altro modello è legata ovviamente alle esigenze soggettive. Cambiano il design, il sistema operativo, le funzionalità: ecco perché selezionare un prodotto completo, tecnologicamente avanzato e adattabile a piè di una esigenza diventa necessario.

Smartwatch Suunto 9: modelli, caratteristiche e prezzi

Chi risponde in maniera soddisfacente alle più variegate necessità è Suunto, azienda finlandese specializzata nella produzione di orologi intelligenti e tra le prime a investire nel segmento non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di ricerca e sviluppo, tanto da essere una delle protagoniste principali della evoluzione stessa dello smartwatch.

Suunto 9 Orologio Gps

Uno dei modelli più interessanti è lo smartwatch Suunto 9 Orologio Gps con batteria di lunghissima durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso. Si tratta di un orologio GPS ultrasottile, piccolo ed estremamente resistente anche in virtù dell’utilizzo, in fase di realizzazione, di materiali di alta qualità – acciaio e vetro in cristallo zaffiro, cinturino in silicone - che consentano di poterne fare ampio uso nel corso di attività fisica, ivi inclusa quella più estrema. Presenta una batteria altamente performante per un massimo di 170 ore di autonomia. Impermeabile fino a 100 metri, offre la misurazione dell'altitudine barometrica, il cardiofrequenzimetro e saturazione ossigeno per acclimatamento a quote elevate, attività di monitoraggio di attività giornaliere e del sonno.

L’app Suunto, Pensata per garantire il massimo della funzionalità nella pratica di oltre ottanta discipline sportive, è utilissima anche per la pianificazione degli itinerari in base a Heatmaps, che consente di individuare i luoghi migliori per corsa, escursioni, ciclismo. L’orologio multisport unisex Suunto 9 Peak All Black include il cavo di ricarica. In vendita sul mercato a 469 euro, il Suunto 9 GPS è acquistabile su Amazon beneficiando di uno sconto del 9% che ne definisce il prezzo in 425 euro. Il modello speculare Suunto 9 Peak GPS Sports Watch Granite Blue Titanium, in colorazione blu e ancora più performante, è in vendita a 529 euro anziché 569: anche in questo caso uno sconto certificato del 7%.

Suunto 9 Orologio GPS

Suunto 9 Orologio sportivo con GPS

Altro modello che vale la pena presentare è il Suunto 9 Orologio sportivo con GPS che si caratterizza per la lunga durata della batteria ed è, di fatto, un cardiofrequenzimetro da polso. In questo caso, il rapporto tra qualità e prezzo non è affatto un dettaglio trascurabile ed è opportuno partire proprio da qui: in vendita sul mercato a 399 euro, Amazon offre l’opportunità di abbattere notevolmente i costi e lo mette in vendita a 289 euro. Suunto 9 Orologio sportivo con GPS è il compagno ottimale per ogni attività sportiva: gare e allenamenti in più di 80 sport. Impermeabile fino a 100 metri e durata lunghissima di una batteria davvero smart, in grado di resistere fino a 120 ore con gestione intelligente dell'energia.

Tracciamento GPS e pianificazione itinerari inclusi, con informazioni basate sulla posizione grazie alle Heatmaps costituite da milioni di tracciamenti GPS. Altimetro barometrico (FusedAlti) e tracciamento degli itinerari (FusedTrack): lo smartwatch è compatibile con Strava, Endomondo, Under Armour, Adidas Running e TrainingPeaks e con smartphone in generale, per condividere gli allenamenti sui social. È necessario un aggiornamento periodico del software scaricabile dal sito Suunto. Il cinturino misura 24 mm, il modello è disponibile nella colorazione nera.

Suunto 9 Orologio sportivo con GPS

Suunto 9 Baro Orologio GPS multisport

Suunto 9 Baro Orologio GPS multisport è un orologio intelligente con batteria di lunga durata e misurazione della frequenza cardiaca al polso. Si tratta di un modello robusto per sportivi molto ambiziosi e che vivono l’attività fisica in maniera quotidiana e semi-professionistica. Utilizzabile per più di 80 sport, offre la misurazione dell'altitudine barometrica e l’irrinunciabile cardiofrequenzimetro al polso. Ideato per allenamenti, corsa e sport estremo all'aria aperta, restituisce modalità predefinite di funzionamento: la batteria resiste per un massimo di 170 ore, il modello è impermeabile fino a 100 metri e viene apprezzato enormemente da runner, escursionisti e ciclisti.

Facile da collegare alla Suunto App o a ciascuna applicazione di frequente utilizzo, dà la possibilità di condividere dati con le community e l’accesso ad analisi degli allenamenti e istruzioni. Combinazione ottimale di design scandinavo e materiali durevoli e di qualità: tra le funzioni che non riuscirete più a ignorare, quella del monitoraggio preciso di passi, calorie e sonno. Sul mercato a 479 euro, anche in questo caso la magia di Amazon è di abbatterne i costi in modo notevole: meno 18%, costo sul sito a 392,58 euro. Ennesima tentazione della piattaforma del quale conviene approfittare in tutta fretta.

Suunto 9 Baro Orologio GPS