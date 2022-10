Samsung Galaxy Watch5: modelli, caratteristiche e prezzi

Samsung è azienda leader, non solo per quanto riguarda smartphone e tablet. Negli ultimi anni, infatti, l’azienda si è distinta anche nel campo degli smartwatch . Proprio in questo comparto si inserisce il Samsung Galaxy Watch5, sicuramente uno dei migliori prodotti in circolazione a un prezzo concorrenziale. Come il suo predecessore Samsung Galaxy Watch5 si presenta con un design è moderno e pulito , presente in due versioni, da 44 millimetri e quella da 40 millimetri . La prima pesa 33,5 grammi ed è spessa 9,8 millimetri. L'orologio ha una certificazione IP68 per la resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere e alla polvere. Lo smartwatch è inoltre dotato di un nuovo vetro zaffiro, 1,6 volte più robusto rispetto al precedente modello.

Scopri il nuovo Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche tecniche

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Watch5 non differiscono di molto dalla versione 4 con un display da 1,4 pollici di diagonale in tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 450x450 pixel. Nella versione più piccola invece è da 1,2 pollici. Il software è Wear OS 3.5 e One UI 4.5. Per quanto riguarda il processore, si tratta di un Exynos W920, 1,5 GB di RAM, 6 GB di memoria interna e un'ottima connettività. Abbiamo infatti il GPS+GLONASS, il Wi-Fi N, il Bluetooth 5.2, l'NFC per i pagamenti e anche la possibilità di utilizzarlo senza smartphone acquistando una eSIM (per le versioni 4G specifiche). Il Samsung Galaxy Watch5 è dotato di una batteria a ricarica veloce, e impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica. La stessa batteria arriva a 410 mAh (284 mAh nel modello più piccolo).

Samsung Galaxy Watch5: eleganza e prestazioni

Cosa può fare il Samsung Galaxy Watch5

Sono tantissime le funzionalità di Samsung Galaxy Watch5. Tra queste lo sleeper tracker, ovvero il monitoraggio del sonno avanzato che può pianificare l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e traccia le fasi del sonno. Tramite il sensore Samsung BioActive 3 in 1, Samsung Galaxy Watch controlla tre sensori di salute: sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Per la sessione allenamento sono oltre 90 gli sport fra cui scegliere con definizione degli obiettivi e traccia GPS per gli sport all'esterno. Tramite il Play Store è possibile scaricare nuove app, Google Maps per navigare, Google Wallet per i pagamenti con le carte di credito e Google Assistent per l'assistente vocale.

Samsung Galaxy Watch5, uno smartwatch dalle mille funzioni

Prezzo di Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5 non è un semplice smartwatch ma il prossimo step nella categoria dei dispositivi indossabili; uno strumento capace di coniugare performance, eleganza e tantissime funzioni indispensabili per l’attività sportiva e la vita di tutti i giorni. Un vero e proprio Must Have, sia per gli sportivi che per tutti gli amanti della tecnologia e delle innovazioni del settore. Samsung Galaxy Watch5 è disponibile nello store di Amazon da 234 euro per la versione da 40 millimetri e di 319 euro per quella da 44 millimetri. In entrambi i casi è presente la versione Bluetooth o quella LTE. Tre le colorazioni a disposizione, Silver, Pink Gold, Graphite e Sapphire.

Samsung Galaxy Watch5: l’offerta su Amazon