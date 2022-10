Apple Watch 8: modelli, caratteristiche e prezzi

Il successo degli Apple Watch è arrivato in fretta , soprattutto in un periodo nel quale lo strumento in sé – al di là di chi lo producesse - rappresentava una novità. Ma ora che gli smartwatch rappresentano il new normal, in materia di dispositivi indossabili Apple ha saputo fare la differenza. Gli Apple Watch sono giunti all’ottava versione e il limite della perfezione strutturale e tecnica è stato ampiamente valicato . Prestazioni all'avanguardia, tecnologia inarrivabile, molte novità in termini di funzioni riservate a sicurezza e salute custodite nel medesimo design di sempre. Solita batteria con 18 ore di utilizzo garantite. Ancora: rilevamento delle cadute, sensore della temperatura, rilevamento incidenti, monitoraggio dell'attività fisica e SOS emergenze e molto altro ancora.

Scopri Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8: funzioni e caratteristiche

Primo Apple Watch 8 degno di nota è questo smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop in maglia milanese. Il cristallo anteriore è tra i più robusti che un Apple Watch abbia mai avuto e si vanno a sommare anche la resistenza alla polvere di grado IP6X, un design a prova di nuotate e maggiore resistenza per affrontare qualsiasi sport e attività. È possibile ascoltare o sincronizzare musica, presenti sensori per la frequenza cardiaca, la pressione, i livelli di ossigeno nel sangue e molto altro. Sono presenti funzioni avanzate quali il rilevamento cadute, l’SOS emergenze e il rilevamento incidenti. Tra le App disponibili, quella dell’allenamento con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport e quella della bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”.

Apple Watch Series 8: una nuova idea di smartwatch

Apple Watch Series 8: molto più di uno smartwatch

Altro modello che vale la pena attenzionare è l’Apple Watch 8 GPS + Cellular, 41mm: è un prodotto di sicuro valore e restituisce, rispetto al precedente, un rapporto qualità-prezzo anche più vantaggioso; in vendita sulla piattaforma Amazon a 859 euro, non deluderà le aspettative. Si tratta di uno smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento, bianco il cinturino. Si caratterizza per il Fitness tracker, include l’app Livelli O?, resistente all’acqua. Con la connettività cellulare è possibile in contatto con chiunque anche senza l’iPhone. Anche in questo caso sono garantite la possibilità di ascoltare o sincronizzare musica, podcast e audiolibri; sensore di temperatura; notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o bassa.

Funzioni sulla sicurezza quali il rilevamento cadute, l’SOS emergenze e il rilevamento incidenti. Ancora: i parametri delle app relative agli allenamenti sono ulteriormente migliorate mentre l’app Bussola è stata completamente ridisegnata, con funzioni waypoint e “torna sui tuoi passi”. L’aspetto senza dubbio positivo, invece, di questo Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) con cassa in alluminio (PRODUCT)RED e cinturino Sport è il prezzo: in vendita a 629 euro nei canali ufficiali, su Amazon si può beneficiare dell’8% di sconto per una spesa complessiva di 579 euro. Anche l’Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) con cassa in alluminio e cinturino color mezzanotte restituisce le medesime funzionalità dei precedenti ed è acquistabile su Amazon a prezzo scontato: -5% rispetto ai 549 euro con cui lo si può acquistare sui canali ufficiali per un costo complessivo di 519 euro.

Apple Watch Series 8: l’incredibile offerta di Amazon