Google Pixel 7: scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

Google Pixel 7: Caratteristiche tecniche

Google Pixel 7 ha come hardware il processore Google Tensor G2 con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.85 GHz e un processore grafico Mali-G710 MC10. Per quanto riguarda la memoria Google Pixel 7 vanta 8 GB di RAM e 128 / 256 GB di memoria non espandibile. Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Non manca l'uscita USB-C 3.2, assente invece il jack audio da 3,5 millimetri e il supporto all'ultrawideband. Il sistema operativo è basato sull'ultima versione di Android 13, aggiornata con le patch di ottobre 2022. Uno smartphone, insomma, che ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati di tecnologia.

Google Pixel 7: Foto e video

Per tutti gli appassionati di fotografia e di video Google Pixel 7 rappresenta una vera e propria scoperta per prestazioni di tipo professionale. Il sensore principale è una fotocamera da 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzata otticamente, mentre la secondaria è una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare, anche se non è dotata della messa a fuoco automatica per le macro. La fotocamera frontale è da 10,8 megapixel ƒ/2.2. I video sono al top della gamma nel mondo Android con Cinematic Blur, anche in 4K a 60fps. Niente da invidiare, insomma, ai dispositivi più blasonati o alle fotocamere semi-professionali attualmente disponibili sul mercato.

Google Pixel 7: capacità e autonomia

Sono davvero molte le funzionalità di Google Pixel 7 a partire dal chip di sicurezza Titan M2 che permette al telefono di proteggere al meglio le informazioni personali. Con la funzionalità Traduzione dal vivo è possibile comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale. La funzione Now playing che vi mostra i brani in ascolto senza bisogno di attivare nessuna ricerca manuale o avviare alcuna app. Google Pixel 7 presenta un ottimizzatore per i giochi e la possibilità di rispondere testualmente alle telefonante, leggendo la trascrizione della chiamata in tempo reale.

Grazie alla VPN di Google One integrata, Google Pixel 7 aiuta a proteggere le attività online indipendentemente dall'app o dal browser web utilizzato. In materia di batteria Google Pixel 7 può contare su una da 4.355 mAh, un buon compromesso fra dimensioni, peso e portabilità. Può garantire fino a 24 ore di autonomia con un utilizzo medio-alto e fino a 72 in modalità risparmio energetico. A patto di prestare attenzione all’utilizzo compulsivo del dispositivo per la messaggistica, per i social o per qualsiasi altra applicazione “fuori dal comune”, che tenderanno irrimediabilmente a scaricare lo smartphone. Supporta la ricarica rapida a 30W e quella rapida wireless a 20W.

Google Pixel 7: prezzo e disponibilità

Come detto il prezzo originale di Google Pixel 7 è di 649 euro per il modello a 128GB di memoria e 749 per quello a 256GB di memoria. Sullo store di Amazon però è acquistabile ad un prezzo d'occasione di 627,88 euro per il modello a 128GB di memoria. Tre le colorazioni disponibili: Nero ossidiana, Neve e Verde Cedro. Google Pixel 7 è il dispositivo perfetto per chi cerca uno smartphone affidabile, resistente, dal look incredibile e con tutto ciò che serve sia per lavoro, grazie alla celebre suite di Google, che per l’intrattenimento dai videogiochi allo streaming. Un’offerta del genere, quindi, può essere l’occasione perfetta per tutti gli indecisi.

