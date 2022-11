Xiaomi 12T Pro 5G: scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

Se voleva impressionare il mercato con un modello davvero convincente, Xiaomi ha centrato nel segno: 12T Pro è un modello di smartphone di categoria alta, ma non altissima, e quella dei semi-top è diventata ormai una categoria dove è facile impressionare il consumatore tra tanti prodotti di assoluta qualità che poco o nulla hanno da invidiare a quelli della fascia appena superiore. Concretezza, affidabilità e potenza: sono tutte caratteristiche proprie di questa versione che propone una connettività 5G in linea con gli standard attuali, e che soprattutto si pone come nuovo modello di riferimento per tante aziende concorrenti, chiamare a dare una risposta immediata per non perdere quote di mercato consistenti.