OnePlus 10T Pro: scheda tecnica, caratteristiche e prezzo

OnePlus 10T Pro è l'ultimo top di gamma dell'azienda cinese OnePlus e si distingue per il suo design particolarmente accattivante e moderno. La parte posteriore è caratterizzata da un ampio modulo fotografico che ospita tre obiettivi e un doppio flash LED, incastonati in un modulo in ceramica. La back cover è in vetro satinato (Gorilla Glass Victus). Due le colorazioni a disposizione: Volcanic Black e Emerald Forest , in entrambi i casi la finitura è satinata e non trattine le impronte. Rispetto al modello precedente lo spessore è stato ridotto ad appena 8,55 mm. Grandi innovazioni, insomma, su tutta la linea. Scopriamo di più sul nuovo OnePlus 10T Pro e sulle incredibili offerte di Amazon.

OnePlus 10T Pro

OnePlus 10T Pro: caratteristiche tecniche

OnePlus 10T Pro ha un display Amoled Fluid da 120 Hz con LTPO 2.0 da 6.7 pollici, con una risoluzione da 3216x1440 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Lo smartphone ha come sistema operativo Android 12 e la OxygenOS 12.1. Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, GPU Adreno 730 affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. Due le versioni a seconda della memoria interna: da 128 o 256 GB. Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e anche uscita video tramite la porta USB-C 3.1. Manca invece il jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie. Lo smartphone supporta la doppia SIM.

OnePlus 10T Pro

Audio e video con OnePlus 10T Pro

Di tutto rispetto il comparto foto e video di OnePlus 10T Pro. Sono presenti una fotocamera principale da 48 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 8 megapixel ƒ/2.4 zoom 3.3X ottico e una 50 megapixel ƒ/2.2 grandangolare con un'apertura del campo di ben 150° (ma si può scattare anche con un grandangolo classico). La modalità OnePlus Billion Colour Solution co-sviluppata con Hasselblad offre una tecnica del colore leader del settore. Per quanto riguarda la parte video grazie al sensore Sony IMX789 è possibile girare in 8K a 24fps o in 4K a 120fps, ma sono quelli a 60fps a farla da padrone in questo telefono visto che sono più stabili delle altre soluzioni.

OnePlus 10T Pro

OnePlus 10T Pro: altre caratteristiche

OnePlus 10T Pro è dotato di una batteria da 5.000 mAh. Con un utilizzo medio si riesce ad arrivare a fine giornata sempre senza problemi. La ricarica SuperVOOC da 80W è una delle più potenti in circolazione che può ricaricare il telefono dall'1 al 100% in soli 32 minuti. Supportata anche la ricarica wireless a ben 50Wa. OnePlus 10T Pro è particolarmente adatto per i molti appassionati di videogame. Tra le tante funzioni l’Hyperboost Gaming Engine alimenta una serie di funzionalità progettate per offrire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva. Partendo da una base di 919 euro per la versione a 8 GB RAM + 128GB di memoria e di 999 euro per quello a 12 GB RAM + 256 di memoria, lo smartphone è disponibile in offerta su Amazion rispettivamente a 799 euro e 819 euro.

OnePlus 10T Pro