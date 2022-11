Maglia Real Madrid 2022/2023 originale a prezzo super su Amazon

Il Real Madrid è una delle società più attrattive della storia del calcio mondiale ; non ha mai subito battute di arresto e, tra gli elementi che restituiscono tale verità, c’è anche quello legato alla rincorsa ai prodotti che riguardano il club, che è uno tra quelli che riceve maggiori introiti proprio dal merchandising. A fronte di questo le maglie della stagione 2022/23 sono già diventate un vero e proprio oggetto di culto per tutti gli appassionati di sport. Con l’avvicinarsi, poi, del periodo natalizio, questo prodotto è perfetto per chi è in cerca di un regalo originale; se poi le offerte su Amazon diventano davvero così vantaggiose, non si può che cedere e procedere all’acquisto.

Maglia Real Madrid 2022/2023 originale: dal collezionismo alla quotidianità

La maglia ufficiale del Real Madrid è uno di quei capi di abbigliamento che va a ruba ogni anno: acquisti da ogni parte del mondo, lo confermano i dati di vendita della t-shirt ufficiale con cui le Merengues stanno affrontando la stagione 2022/2023. Tutt’altro che capo di nicchia, semmai vestiario di culto che viene preso di mira dai tifosi della società e da milioni di appassionati che identificano il Real Madrid come un brand ormai iconico dello sport più seguito al mondo. La maglia del Real Madrid 2022/2023 originale è un prodotto usato per andare allo stadio a tifare i propri beniamini ma anche quale vestiario che ben si addice ad affrontare la quotidianità: l’eleganza sempiterna del bianco, la pregevole fattura dei materiali consentono di inserirla di diritto tra i capi casual con i quali andare al lavoro, fare la spesa, uscire con gli amici.

Maglia Real Madrid 2022/2023 originale: prezzo super su Amazon

La maglia è, ovviamente, personalizzabile con numero e nome dietro le spalle diventando un vero e proprio oggetto da collezione dedicato al proprio calciatore preferito. L’imbarazzo della scelta è notevole: dal pallone d’Oro Karim Benzema a uno dei talenti dai piedi più sopraffini quale è Luka Modric. Dai muscoli d’acciaio di Toni Kroos alla rapidità di Vinicius Jr., dalla solidità di Antonio Rudiger alla temperanza di Federico Valverde. Ci sono tutti i campioni dell’attuale rosa gestita da Carlo Ancelotti, ciascuno con la propria casacca ufficiale, distintiva nel numero di maglia e nel cognome che troneggia sulla schiena.

La maglia del Real Madrid 2022/2023 originale è in vendita a un prezzo super su Amazon: è possibile acquistarla a una cifra compresa tra i 71.50 euro e i 77 con la lieve oscillazione dettata dalla taglia di cui si ha bisogno. Il modello per gli adulti include un colletto bianco che si conclude con un paio di strisce orizzontali, una grigia e una nera. Sulle spalle una zigrinatura con strisce grigie orizzontali: la t-shirt a maniche corte è completamente bianca con alcuni elementi distintivi quali il logo dell’Adidas in alto a destra e lo sponsor del club posizionato proprio al centro in stampatello. Infine, proprio a ridosso del cuore, lo stemma del club unico ed inimitabile

Quale occasione migliore, peraltro, in avvicinamento dei periodi di festività, per accontentare i desideri dei più piccoli e cogliere l’occasione per regalare loro proprio la maglia del Real Madrid 2022/2023 pensata su misura per ragazzi: si tratta di un capo bianco con decori sfumati in grigio nella parte anteriore, elementi trapezoidali che si incastonano tra loro e si adagiano sulle scritte nere degli sponsor. Il collo, stavolta, è interamente nero come le bande orizzontali sulle spalle. Il prezzo su Amazon stavolta è fisso e non varia per la differenziazione delle taglie: 70 euro che valgono uno dei più bei sorrisi che esista, ovvero quello di un teenager che culla segretamente il sogno di emulare i suoi più grandi idoli.

Maglia Real Madrid 2022/2023 originale: per bambini e ragazzi