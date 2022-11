Le migliori Smart TV economiche 2022 disponibili su Amazon

C’è sempre una buona ragione per cambiare televisore: l’arrivo delle festività natalizie è destinato come da consolidata abitudine a rilanciare la spesa mi molti consumatori, e i recenti cambi della tecnologia di ritrasmissione potrebbero ulteriormente incentivare gli acquisiti in un settore sempre sulla cresta dell’onda. Tra tanti modelli, poi, ce ne sono alcuni che definire economici è poco: occasioni imperdibili per chi vuole una smart tv al passo con i tempi, evitando però di spendere un’eresia. Basta cercare, insomma, e le offerte giuste arrivano.

Hisense Led 40A4FG 40”: un occhio di riguardo ai colori

Hisense è ormai un marchio conosciuto e rispettato nel mondo delle smart tv. Da sempre lega il proprio nome ad eventi sportivi di risonanza internazionale e pertanto in occasione di alcuni momenti particolari del calendario del mondo dello sport emerge con prodotti innovativi e a costi accessibili. La serie 40A4FG ne propone uno davvero eccellente: un 40 pollici a tecnologia LED, dotato di tecnologia Natural Colour Enhancer che consente di mostrare colori vividi, nitidi e brillanti, con risoluzione massima FullHD a 1080p. Perfetta per gli amanti del gaming, offrendo anche prestazioni importanti dal punto di vista della velocità e della fluidità della riposta dell’immagine. Anche i grandi eventi sportivi risultano esaltati grazie alla modalità Sports che garantisce una visione davvero eccellente. Su Amazon è disponibile a 248,99 euro.

HISENSE LED 40A4FG 40”

Xiaomi Led TV 4A: economica e performante

Il mondo Android portato all’ennesima potenza, anche su smart tv. S’è presentata così Xiaomi a fine 2019 quando ha presentato la serie Mi, che con costi decisamente contenuti ha portato nelle case di milioni di consumatori un prodotto in linea con quanto promette di offrire. Uno schermo da 32 pollici che sfrutta la tecnologia LED da 1366x768 pixel di risoluzione, un processore MediaTek quad-core a 64 bit con GPU Mali da 470MP3 e una memoria interna di 8 GB lo fanno somigliare tanto a uno smartphone riprodotto però su larga scala. Di buono c’è che ha la possibilità di connettersi a reti e molte porte (tra cui 2 USB, 3 HDMI e due jack audio), di contro c’è che il materiale di costruzione non è di primissima qualità. Economica, ma efficiente: su Amazon questa smart tv è disponibile a 171,00 euro.

XIAOMI MI LED TV 4A

LG 32LQ63006LA 32”: un piccolo capolavoro tecnologico

Una smart tv completa in ogni dettaglio. Perché in fondo questo è ciò che si chiede a una smart tv: essere una fedele compagna in ogni momento della giornata, in base alle necessità. LG con il modello 32LQ63006LA centra perfettamente il bersaglio: schermo retroilluminato LED, risoluzione Full HD 1080, il microprocessore di quinta generazione a5 in grado di garantire una continua e dettagliata analisi di ciascun fotogramma, numerose opzioni di setup tra cui Cloud Gaming, una sorta di “parco giochi” per gli amanti dei giochi online (e non solo), che sfrutta Google Stadia e Nvidia GeForce NOW. LG ha prodotto un modello tecnologicamente avanzato e performante, praticamente perfetto per chi si aspetta grandi prestazioni a costi assai contenuti da un 32 pollici. Su Amazon è disponibile a 232,90 euro.

LG 32LQ63006LA 32”

TCL 40S5209 40”: una Google TV che convince

TCL è un marchio relativamente giovane agli occhi del pubblico italiano, ma che ha già saputo conquistare una buona fetta di mercato. Anche perché qualità costruttiva e innovazione sono un vero e proprio marchio di fabbrica, unitamente a un costo limitato. Una smart tv FullHD da 1080 è il biglietto da visita di TCL, che con la serie 40S5209 ha voluto offrire al pubblico un prodotto davvero ben congeniato, a partire dal sistema di retroilluminazione LED e una qualità di immagini fluide resa possibile dalla tecnologia Smart HDR e Micro Dimming. Ottimo il canale audio con il Dolby Audio affidato a due speaker da 8 watt ciascuno. TCL sfrutta la tecnologia Android e si avvale di “Hey Google” come assistente vocale, ideale per dimenticarsi una volta per tutte del telecomando. Sono presenti anche due porte HDMI e una USB. Su Amazon è disponibile a 243,89 euro.

TCL 40S5209 40”

Panasonic 32JS350 40”: un piccolo gioiello da scoprire

Panasonic difficilmente sbaglia un colpo: la serie JS350 ha colpito nel segno sin dalla data di uscita e sta continuando a riscuotere un bel successo di pubblico e critica. La versione a 32 pollici esalta tutte le migliori caratteristiche di una smart tv piccola, ma di assoluto livello e qualità. Tecnologia LED, risoluzione HD Ready (con HDR di supporto per un contrasto elevato: risultati a dir poco sorprendenti), 4 porte HDMI e 2 porte USB, un design raffinato e ricercato con finiture di metallo che ne esaltano il carattere e la capacità di fondersi col resto della stanza, qualunque essa sia. Questo modello ha incorporate tante applicazioni definite “essenziali”, dispone di un controllo vocale a seconda delle proprie abitudini e può selezionare tra numerose modalità di visione. Il prezzo è davvero notevole: su Amazon è disponibile a 225,99 euro.

PANASONIC 32JS350 40”

Sharp Aquos 32DI6E 32”: audio alla massima potenza

La serie Aquos si caratterizza innanzitutto per un design molto ricercato e definito: un tv frameless, cioè apparentemente privo di cornici laterali su 3 dei 4 lati, che consentono allo spettatore di concentrarsi solo sulle immagini. Che si giovano della risoluzione 1366x768 in HD Ready, che seppure non rappresenti il massimo della categoria risulta assai gradevole e di qualità, merito anche dello schermo retroilluminato LED che sfrutta la tecnologia HDR. A livello audio l’accoppiata con Harman Kardon consente di utilizzare la tecnologia DTS Virtual X, che offre un suono di grande qualità. Aquos monta un sistema Android TV 9.0 che sfrutta tutte le potenzialità di Google, anche come assistente vocale. Particolarmente adatto per il mondo gaming ha una connettività sia wireless che bluetooth integrata. Su Amazon è disponibile a 219,99 euro.

SHARP AQUOS 32DI6E 32”