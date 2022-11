I migliori Smartwatch per trekking: la classifica (ottobre 2022)

Smartwatch per trekking, ovvero un prodotto diventato ormai sempre più importante per coloro che sono soliti avventurarsi in lunghe passeggiate di differente difficoltà e intensità: a seconda delle necessità, il mercato offre numerose alternative pensate per rispondere alle esigenze più variegate. A seguire i modelli di Smartwacht per trekking più apprezzati di sempre . Non importa se l’attività fisica sia vissuta in maniera amatoriale o più intensa: le offerte di Amazon non mentono e mostrano le preferenze degli utenti che in materia di tecnologia scelgono solo il meglio.

Smartwatch Polar Ignite 2: perfetto per ogni esigenza

Smartwatch Polar Ignite 2 è realizzato su misura per gli appassionati di fitness e per gli amanti del trekking. Garantisce il monitoraggio della FC dal Polso e offre una guida personalizzata agli allenamenti, ivi incluso il monitoraggio del recupero e del sonno. Polar Ignite 2 non è un semplice smartwatch: diventa semmai un oggetto che è parte integrante di un certo modo di intendere la vita e contribuisce a creare uno stile con cui approcciarsi alla quotidianità in maniera sportiva e dinamica. Polar Ignite 2 offre funzioni smart come il controllo della musica, previsioni meteo e notifiche push; aiuta a conoscere il proprio corpo e stabilire abitudini di vita sane.

È possibile indossarlo ogni momento e percepirlo come un’estensione del proprio corpo: questo smartwatch è adatto per la palestra, per allenamenti di gruppo e per singole attività sportive quali il nuoto, la bici, la camminata e lo yoga. Diventa, inoltre, un prezioso alleato anche per i momenti lavorativi e per il tempo libero: GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso il tutto associato a una lunghissima durata della batteria. È altresì possibile scegliere il quadrante dell'orologio per adattarlo all’umore della propria giornata. In vendita su Amazon al prezzo di 192,98 euro.

Polar Ignite 2

Suunto Core Alpha Stealth: uno smartwatch per tenere sotto controllo ogni dettaglio

Il Suunto Core Alpha Stealth racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio dalla struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero. Diventa uno strumento di cui dotarsi soprattutto in funzione delle attività di trekking perché la combinazione di altimetro, barometro e bussola con le informazioni meteorologiche lo rende prodotto di riferimento per tenere sotto controllo ogni dettaglio e fare fronte agli imprevisti. La batteria dura 12 mesi in modalità oraria ed è disponibile un menu multilingua in inglese, francese, tedesco e spagnolo, Temperatura operativa da -20° C a +60° C. In vendita su Amazon a 164.48 euro.

Suunto Core Alpha Stealth

Garmin Instinct Graphite; il meglio per gli utenti più esigenti

Il modello Garmin Instinct Graphite è uno smartwatch che già consente di rivolgersi a una platea più esigente e strizzare l’occhio a chi, in termini di attività fisica e trekking, destina una buona fetta delle ore settimanali dedicate al proprio tempo libero. È uno sportwatch GPS, modello regular, grigio progettato su standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all'acqua. La batteria interna ricaricabile garantisce una durata fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico Garantito l’accesso a più sistemi satellitari tra cui GPS, GLONASS e Galileo.

Dispone di altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo, una bussola elettronica a tre assi e il termometro. In dotazione anche un sensore cardio da polso e oltre 20 app per lo sport precaricate con piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach. Rilevamento dei passi, piani di scale, minuti settimanali di attività intensa, Body Battery, rilevamento stress, monitoraggio del sonno e avvisi di frequenza cardiaca anomala. Insomma tutto ciò di cui si può avere bisogno per l’attività sportiva a ogni livello e per la vita di tutti i giorni. Su Amazon a un prezzo interessante: 218.73 euro.

Garmin Instinct Graphite

Polar Grit X Pro: robustezza e prestazioni

Il Polar Grit X Pro è presentato in maniera incontrovertibile: si tratta di un multisport Watch con GPS dalla robustezza militare, in vetro zaffiro e con monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, batteria di ultra durata, fino a 40 ore di allenamento con GPS e rilevazione della frequenza cardiaca dal polso attivi; fino a 7 giorni in modalità orologio e monitoraggio frequenza 24/7. Il Grit X ha superato diversi test MIL-STD-810G ed è impermeabile fino a 100M. Nightly Recharge e Sleep Plus Stages aiutano ad analizzare la qualità del tuo sonno e a capire si è recuperato correttamente dall'allenamento, oltre che dai fattori stressanti della vita di ogni giorno. Con Polar H10 si dispone di un sensore di frequenza cardiaca accurato. In vendita su Amazon a 326.48 euro.

Polar Grit X - PRO

Garmin f?nix 7: design e prestazioni

Il Garmin f?nix 7 è uno smartwatch con display da 1,3", touchscreen, +30 Sport, GNSS multi-band, cardio, SpO2, cassa da 47 mm e lunetta in acciaio inossidabile. Dal punto di vista del design e dell’estetica presenta una nuova interfaccia touch che si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell'orologio; la batteria interna ricaricabile garantisce un'autonomia fino a 18 giorni in modalità smartwatch e 57 ore con GPS attivo. Impermeabile 10 ATM si abbina alla perfezione alla pratica di qualunque tipo di disciplina sportiva. Consente di visualizzare le notifiche sul display, pagare in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare musica anche senza lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music. In vendita su Amazon a 608.91 euro con sconto garantito del 13%.

Garmin f?nix 7