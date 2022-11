Offerte Videogiochi Play Station e Xbox per il Black Friday su Amazon

Restare ragazzi per sempre e conservare tutto il piacere di quando si era bambini: i videogiochi sono una passione che in tanti non hanno mai perduto e restano una compagnia esclusiva con cui trascorrere il proprio tempo libero. Le offerte su Amazon di videogiochi per Play Station e Xbox in occasione del Black Friday sono decine e gli utenti non avranno che l’imbarazzo della scelta nell’acquistare quel titolo che da troppo tempo aspettavano a un prezzo così scontato. Naturalmente, parliamo di offerte e occasioni limitate incredibili di cui beneficiare immediatamente e senza alcun indugio. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Diciamolo chiaramente: il più interessante simulatore di guida in commercio è lui, Gran Turismo 7. Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation si gareggia per conquistare nuove ed entusiasmanti sfide. Oltre 420 auto disponibili in Brand Central, Gran Turismo 7 ricrea l'aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre novanta tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche. Ennesima evoluzione della serie: imperdibile, incredibile realistica. Gran Turismo 7 è in offerta su Amazon con uno sconto del 38%: 49,90 euro in esclusiva per la settimana del Black Friday.

Fifa 23 è nato per rivoluzionare i giochi di calcio su console. Sfide, immedesimazione massima e tutte le emozioni dello sport più amato del mondo, in formato “virtuale”. Fifa 23 restituisce un gameplay ricco di intensità e dove il dinamismo di azioni e movimenti è portato al suo massimo splendore, confermando un lavoro che dura da decenni. La nuova versione presenta 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi, 30 manifestazioni e un realismo che, davvero, non era mai stato raggiunto fino a questo punto. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile a 44,97 euro.

Se esiste lo sport più amato al mondo, di riflesso lo stesso amore è traslato in tutto ciò che lo riguarda. C’è senso della sfida, immedesimazione, la sensazione di vivere emozioni che si sognano fin da bimbi e che, ovviamente, possono essere ritrovare pienamente anche nei videogiochi. Tra le novità di questa edizione HyperMotion 2.0, che permette a FIFA 23 di restituire esperienze intrise di intensità e dinamismo. Divertimento garantito per un gameplay in grado di rivoluzionare – e sempre in meglio - le dinamiche di un progetto che dura ormai da decenni. FIFA 23 è il capitolo migliore della serie e garantisce livelli di personalizzazione ancora più incisivi. 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi, 30 manifestazioni e un prezzo mai visto: su Amazon a 44,97 euro con uno sconto garantito del 36%.

Far Cry 6 Limited Edition

Essere colui che salverà il mondo, incarnare lo spirito dei condottieri più patriottici e imprimere una spinta incredibile alla voglia di libertà: è un gioco ma restituisce sensazioni di tale realismo da restare affascinati per il livello di immedesimazione. Far Cry 6 in edizione limitata mette il giocatore nei panni di Dani Rojas, combattente di Yara: un soldato della resistenza nata per liberare la nazione. Combattimenti all’ultimo sangue, una mappa incredibile ed esperienze visive mozzafiato con diversi contesti paesaggistici replicati alla perfezione, sono questi i punti salienti della massima espressione di una saga divenuta un vero e proprio must have per gli appassionati di videogiochi. In occasione del Black Friday, Far Cry 6 in edizione limitata è in vendita su Amazon all’incredibile prezzo di 19.99 euro, con sconto garantito del 40% sul costo di listino.

Horizon: Forbidden West

Horizon: Forbidden West è un’esperienza travolgente. Una minaccia rischia di estinguere la Terra, la sfida stavolta è apocalittica ma non è possibile ignorarla, è in gioco la sopravvivenza stessa della razza. Luoghi devastati e lontani, macchine sconvolgenti e all’apparenza indistruttibili, tribù sconosciute e un futuro tutto da scrivere. Aloy attraversa l'Ovest Proibito verso una pericolosa frontiera che nasconde nuove e misteriose insidie. Piaghe sconosciute e molti tumulti sconvolgono l’ultimo baluardo di umanità rimasta; ad Aloy il compito di salvare (di nuovo) il genere umano e scoprire i segreti degli antichi, cercando le risposte per salvare il futuro in un passato che sembra dimenticato. Horizon: Forbidden West in vendita su Amazon per il Black Friday a 39,99 euro anziché 70,99 con uno sconto del 44%.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5: tutto quel che c’è da sapere di un gioco che restituisce sensazioni adrenaliniche incredibili. Spedizioni mozzafiato e uno scenario in continua evoluzione negli anfratti del mondo messicano attraverso una guida divertente e illimitata. Centinaia di auto tra le migliori del mondo, mondi sorprendenti e suggestivi tra deserti, giungle, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, vasti canyon e un imponente vulcano innevato. Moltissime sfide sapranno ricompensare la capacità di superare maestosi eventi meteorologici come le imponenti tempeste di polvere o le intense tempeste tropicali. Non esistono stagioni identiche e neppure simili. In occasione del Black Friday Forza Horizon 5 è in vendita su Amazon a 39.99 euro con uno sconto del 43% sul costo originario.

Halo Infinite - Xbox Series

Halo Infinite: la leggendaria serie di Halo ritorna con una rivoluzionaria esperienza multiplayer e la campagna di Master Chief più ampia mai realizzata. Quando ogni speranza è persa e il destino dell'umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico più spietato che abbia mai affrontato: nell'armatura del più grande eroe dell'umanità, un’avventura epica per esplorare la vastità dell'anello di Halo. Infinite sono le possibilità di combattimento, con la garanzia di mescolare e abbinare una ricca varietà di armi, veicoli ed equipaggiamenti. Halo Infinite, in occasione del Black Friday, è in vendita su Amazon con uno sconto del 54% e viene venduto a 31,99 euro.

Assassin's Creed Valhalla

Un modo tutto nuovo per conquistare l’Inghilterra: nei panni di Eivor, vichingo senza paura e condottiero di un clan che attraversa il gelo della Norvegia per giungere nelle praterie da insidiare e nelle quali accamparsi. Si respira con un senso di profonda attualità il caos che regnava sovrano nell’Inghilterra del nono secolo: le avanzate meccaniche RPG permettono di creare e far evolvere il personaggio a proprio piacimento. Dalle alleanze politiche alle strategie in battaglia, dai dialoghi alla gestione dell'equipaggiamento, ogni scelta lo rende differente e dà vita a un capitolo nuovo. Lo spietato stile di combattimento dei vichinghi, poi, si riflette sulla più ampia e letale gamma di nemici mai vista prima in un capitolo della saga. Assassin’s Creed Valhalla è in sconto su Amazon in occasione del Black Friday a un prezzo di 17.97 euro anziché 49.99 per uno sconto garantito del 64%.

Metro Exodus Complete Edition

Risorgi dalle ceneri di Mosca e scopri un mondo selvaggio e completamente devastato dalla furia della guerra nucleare. Affronta terribili creature e utilizza tutto ciò che trovi sul terreno per sopravvivere il più a lungo possibile e guidare ciò che resta del genere umano verso un nuovo futuro in superficie. È questa la sintesi di uno dei giochi più influenti degli ultimi anni, capaci di coniugare sapienti meccaniche horror ai ritmi frenetici di un FPS senza esclusione di colpi. Metro Exodus Complete Edition è disponibile in super sconto su Amazon a 22,97 euro, in esclusa per la settimana del Black Friday.

