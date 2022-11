Offerte maglie da calcio originali per il Black Friday su Amazon

Occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio. La settimana del Black Friday permette infatti di poter acquistare su Amazon le maglie da gioco originali delle squadre preferite a prezzi decisamente più abbordabili. Poter indossare la divisa della squadra del cuore, magari con il nome del proprio idolo di cui è appassionati non è più un esborso consistente e, anzi, diventa anche un’ottima occasione per provvedere per tempo ai regali di Natale. Ecco una carrellata delle migliori casacche in sconto su Amazon.

Il Manchester City è tra le formazioni della Premier League più seguite in questi anni e tifate anche alle nostre latitudini grazie al calcio scintillante di Pep Guardiola, ma anche ai campioni che la indossano come Haaland, Gundogan o De Bruyne. Ecco che la Maglia Gara Home 2022/2023 diventa uno degli articoli più appetiti dagli appassionati. È ora in vendita su Amazon da 62, 99 a 67,99 euro a seconda della taglia scelta. La divisa è realizzata al 100% in poliestere riciclato dalla Puma. È di colore azzurro con rifiniture bordeaux sui polsini delle maniche, l'icona della corona di Colin Bell all'interno del colletto e il motivo della nave che rappresenta il Manchester Ship Canal sul retro del collo.

AS Roma Maglia Ufficiale 2022/2023

In sconto da 46,99 a salire a seconda della taglia scelta nello store di Amazon, la maglietta a manica corta della Roma è sicuramente uno degli articoli più ricercati. Prodotta da New Balance la maglia utilizza la tecnologia ad asciugatura rapida NB DRY che rimuove l’umidità dalla pelle. Il tessuto scelto è poliestere confortevole. Il design fonde la rinomata palette rossa e gialla del Club con una texture caratterizzata dallo stemma circolare ASR indossato negli anni ’30 e ’50. La scritta "Figli di Roma" è posta sul retro del collo in omaggio al legame tra la città, la squadra che ne porta il nome e coloro che indossano la maglia.

SS Lazio Maglia Ufficiale 2022/2023

Anche per la maglia della Lazio, Amazon opera sconti interessanti del 20% con il prezzo che parte da 73 euro a salire a seconda della taglia. La maglia Home con il classico colore celeste è fabbricata al 100% in poliestere riciclato è già uno dei prodotti più ricercati di questa stagione calcistica. Il logo SS Lazio è applicato sul lato sinistro. Nella trama è presente il simbolo dell'aquila. Il logo Mizuno applicato con una patch di colore nero. Lo sponsor commerciale Binance, invece, è presente sulla parte frontale della casacca.

Juventus Maglia Ufficiale 2022/2023

È la squadra più tifata in Italia la Juventus e la sua iconica maglia bianconera è sempre tra le più richieste e più vendute nei negozi specializzati. Su Amazon è in sconto del 23% a partire da 68 euro a salire, a seconda della taglia. La divisa Home 2022/2023 della Juventus è griffata come sempre Adidas e per quest'anno le iconiche strisce bianconere sono costituite da un rivoluzionario pattern di triangoli in onore delle stelle dell’Allianz Stadium. Il modello, inoltre, rispetta l’ambiente e guarda al futuro. È realizzato al 100% con materiali riciclati e vanta dell’innovativa tecnologia Adidas HEAT.RDY – KEEP DRY, progettata per mantenere la pelle fresca e asciutta in ogni performance.

AC Milan Maglia Ufficiale 2022/2023

Per anni ha rappresentato il calcio italiano in Europa e nel Mondo, il Milan lo scorso anno è tornato protagonista in Italia vincendo lo Scudetto. La maglia Home di quest'anno è particolarmente appetita dai tifosi e dagli appassionati. La base nera incornicia le strisce rosse e nere in una versione progressiva dell'iconica identità AC Milan. Il Tricolore italiano sui polsini delle maniche e lo stemma milanese sulla parte alta della schiena portano dove tutto ha avuto inizio. Il tessuto, 100% Poliestere, ingegnerizzato ultraleggero con un'elasticità strutturata in 4 direzioni che riduce il peso e l'attrito. Costruito per gli atleti che cercano di aumentare la velocità e la forza.

Sassuolo maglia ufficiale 2022-23

Il Sassuolo porta in campo l’iconica divisa nero verde, una delle più facili da riconoscere e, ovviamente, una delle più apprezzate dai fan di tutto il paese. La maglia 2022/23 pone di nuovo il verde al centro di tutto, sposando il nero sulle 7 linee nella parte anteriore, sul bordo della manica e per la parte superiore delle spalle. Il materiale utilizzato per la realizzazione è il poliestere 100% riciclato, con l’utilizzo della tecnologia anti-umidità dryCELL e l’utilizzo di fibre riciclate. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 53,99 euro fino a un massimo di 67,00 euro.

Udinese maglia ufficiale stagione 2022-23

La maglia dell’Udinese della stagione 2022/23 porta in campo un’idea all’insegna del vintage ma con uno sguardo forte alla modernità. La texture infatti riprende quella già utilizzata dalla società friulana negli anni ’80, con una base bianca sulla quale si apre un vero e proprio rombo all’altezza dell’area dedicata allo sponsor principale. Il tessuto di realizzazione è 100% poliestere riciclato, la vestibilità comoda. Su Amazon in occasione del Black Friday è disponibile in base alle taglie selezionate da un minimo di 48,99 euro fino a un massimo di 61,50 euro.

Arsenal prima divisa ufficiale stagione 2022-23

La prima divisa dell’Arsenal è un prodotto che non ha bisogno di descrizioni e che rappresenta la passione e la fede di milioni di appassionati nel mondo. Il rosso è predominante con le maniche, il collo e i vari sponsor tecnici in bianco, in modo da evidenziare al meglio le scritte. L’articolo è 100% Poliestere ed è realizzato con materiali leggerissimi e resistenti anche alle sollecitazioni più dure. Il look e l’ottima fattura lo rendono perfetto per l’attività sportiva ma anche per l’utilizzo quotidiano. Su Amazon, in occasione del Black Friday è disponibile in sconto a 63,99euro.

Real Madrid maglia ufficiale stagione 2022-23

Un grandissimo classico, dedicato a una delle realtà sportive che riesce a portare in campo tecnica, qualità e una potenza davvero fuori dal comune. Tutte caratteristiche perfettamente incarnate in questa maglia ufficiale della stagione 2022-23, total black con le classiche bande Adidas in bianco sulle spalle e due bande viola sui fianchi. In bianco anche i loghi degli sponsor tecnici e quello della squadra, che in questa maniera risaltano alla perfezione sul nero corvino predominante. L’articolo è 100% Poliestere ed è realizzato con materiali leggeri e resistenti. Su Amazon, in occasione del Black Friday è disponibile in sconto a 41,99€.

Real Madrid, seconda divisa stagione 2022-23

Il Real Madrid è una delle squadre più amate di sempre dai tifosi di tutto il mondo e non sorprende, quindi, che le sue maglie siano tra le più ricercate in rete. La seconda divisa della stagione 2022/23 mette il bianco al centro di tutto e porta in campo uno stile ben diverso da quello a cui siamo abituati per la prima maglia, ma non per questo meno affascinante. L’articolo è 100% Poliestere ed è realizzato con materiali leggeri e resistenti, ottimo per l’attività sportiva ma anche come capo di abbigliamento trendy e alla moda. Su Amazon, in occasione del Black Friday è disponibile in sconto a 70€, al posto dei 90€ a cui è venduta di solito.

