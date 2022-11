Offerte Cyber Monday: i migliori PC portatili su Amazon

Dopo il Black Friday, arriva il Cyber Monday: in America spopola da una eternità e sottintende il lunedì dopo la festa del Ringraziamento. Anche questo giorno è diventato parte integrante delle strategie di marketing delle maggiori aziende di commerce ed e-commerce : per utenti e consumatori, di rimando, è l’ennesima occasione per concludere i propri acquisti oculati e cogliere l’opportunità di beneficiare di proposte assai vantaggiose. Su Amazon è possibile trovare un ventaglio di opzioni che risponde alle esigenze di qualunque necessità: Pc per svago, per lavoro, per conciliare entrambe le cose, per un regalo o per sé stessi. Scopriamo insieme quali opportunità riserva questo lunedì pazzesco all’insegna della tecnologia.

I portatili griffati Samsung sono un prodotto che vale la pena considerare ogni volta che si è alla ricerca di un PC duraturo e resistente. Samsung Chromebook 4+, come tutti i prodotti della serie, è dotato di sistema operativo Chrome OS progettato da Google per un'altra generazione di computer. Quali vantaggi e quali garanzie? Più di una e tutte importanti: Chrome OS è basato su browser, alimentato dal Cloud, si avvia in pochi secondi e gli aggiornamenti vengono gestiti automaticamente. Tali dinamiche restituiscono efficienza e velocità: per coloro i quali si affidano a Chromebook 4+ per lavoro, più di un motivo per investirci. L’incredibile offerta riservata da Amazon a chi intende acquistare un Samsung Chromebook 4+ in occasione del Cyber Monday è di 189,90 euro con la garanzia di risparmiare il 54% rispetto al prezzo da listino.

Il nuovo Lenovo IdeaPad 1 Notebook in occasione del Cyber Monday è in vendita a 229 euro e sono, a conti fatti, soldi che val la pena investire. Questo Notebook è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un dispositivo leggero, potente e dal look accattivante: display 14" HD TN con risoluzione 1366x768, luminosità massima di 220nits, anti-glare, processore Intel Celeron N4020 a garanzia di prestazioni incredibili. Notebook sottile e leggero con storage da 128GB SSD M.2 2242 PCIe 2.0x4 NVMe: tradotto per i meno tecnologici, garanzia di tutto lo spazio necessario in cui archiviare files e documenti. 4GB di RAM, Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, Sistema operativo Windows 10 Home in modalità S, pesa 1.4 chili e ha uno spessore di 17.7 millimetri.

Eccola, la versione professionale del Notebook Lenovo IdeaPad: il 5 Pro presenta un display da 14" con risoluzione 2240x1400, la luminosità massima è di 300nits, anti-glare, 60Hz. Processore AMD Ryzen 5 5600U, ovvero certezza granitica di prestazioni più che soddisfacenti. Notebook sottile e leggero, il Lenovo IdeaPad 5 Pro dispone di tutto lo spazio di cui si ha bisogno per l’archiviazione di files e documenti. RAM di 16GB, scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, sistema operativo Windows 10 Home, WiFi 6. Dimensioni assolutamente congeniali con le esigenze di portarlo con sé un po’ dappertutto e percepirlo quale prodotto indispensabile per la quotidianità. Realizzato in alluminio, pesa 1.38 chili ed è spesso 15.99 millimetri. Il pazzo Cyber Monday consente di acquistare il Lenovo IdeaPad 5 Pro Notebook al prezzo speciale di 699 euro.

PC Pavillon 15 di HP è una validissima opzione per conciliare le due necessità del lavoro e del tempo libero. Si tratta di un portatile che restituisce prestazioni importanti e tecnologia di livello avanzato. Tradotto: sicurezza ed efficienza sono parte del pacchetto d’acquisto. Design leggero e sottile, HP Pavillon15 è stato progettato secondo criteri di sostenibilità con plastica totalmente riciclata. Il PC pesa 1.75 chili, ha uno spessore di 1.79 centimetri, il coperchio e la cornice della tastiera sono realizzate in alluminio. Le caratteristiche del prodotto: display micro-edge da 39,6 cm (15,6”), fhd ips (1920 x 1080), ampio angolo di visuale a 178°, ips antiriflesso. Il Pavillon 15 è dotato di fotocamera hp truevision 720p hd con microfoni digitali dual-array integrati, audio b&o e tastiera retroilluminata, 8 GB di RAM, elevata autonomia della batteria che garantisce un utilizzo fino a nove ore dalla carica e la tecnologia HP Fast Charge consente poi di ricaricarlo in tutta velocità.

Altro Notebook della famiglia HP da attenzionare per la qualità garantita: PC 17-cn1002sl è una valida opzione per i professionisti e, più in generale, per coloro che utilizzano il PC per motivi di lavoro. Sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica per un'esperienza immersa nella creatività. Il processore è un Intel Core i5-1155G7 con velocità fino a 4,5GHz e tecnologia Intel Turbo Boost. 8 GB di memoria, DDR4 di RAM da 3200mhz, display da 17,3" con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 43,9 centimetri. Chassis color argento, HDMI 1.4b, MicroSD, USB Type-C, lettore di Impronte. Pesa 2,08 chili ed è spesso 1,99 centimetri. In occasione del Cyber Monday Amazon mette in vendita il Notebook di HP a 639.99 euro.

Il notebook Swift 3 di Acer ha un processore Intel Core i7 di 11a generazione, 8 GB di RAM DDR4 e una grafica Intel Iris Xe che consentono di svolgere qualsiasi attività con risultati ottimali. Sistema operativo Windows 11 ideale per esprimersi, creare, programmare e progettare; Acer Swift 3 è un notebook leggerissimo: lo chassis in metallo pesa 1,2 chili e ha uno spessore di soli 15,95 millimetri. Visione nitida e brillante grazie alle due sottili cornici e all'incredibile rapporto schermo-chassis, la visualizzazione è più ampia su uno schermo IPS FHD da 14" 16:9 grazie alle tecnologie Acer Color Intelligence ed ExaColor. Batteria da 48 Wh a garanzia di una copertura di dieci ore e l’opzione importantissima della ricarica rapida che consente, in soli 30 minuti, di guadagnare quattro ore di durata. In occasione del Cyber Monday il notbeook è in offerta su Amazon a 699euro.

ASUS VivoBook Pro 15 è un prodotto perfetto per chi cerca un Notebook elegante e performante per esprimere tutta la propria creatività e il proprio potenziale, sul lavoro e nel tempo libero Design elegante e innovativo, pesa 1,65 chili, display FHD Glossy NanoEdge dai bordi sottili con tecnologia OLED e certificazione Pantone Validated. Grafica dettagliata e realistica con illuminazione dello schermo che consente di facilitare la lettura. Ottime prestazioni grazie al Processore Intel Core di undicesima generazione i5-11300H. Sistema operativo Windows 11 completamente reinventato e semplificato per garantire una esperienza di connessione istantanea. In vendita su Amazon a 899.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è un laptop 2-in-1 sottile e leggero che funziona perfettamente con la S Pen e, grazie alla bassa latenza migliorata, puoi scrivere e disegnare fluidamente come con una vera penna. Amazon fa un regalo agli utenti e decide di abbassare notevolmente il prezzo del prodotto, scontandolo del 25%: in occasione del Cynber Monday, infatti, il Samsung Galaxy Book2 Pro è in vendita a 1.499 euro. Dotato di piattaforma Intel Evo, il laptop Galaxy Book2 Pro 360 gestisce facilmente carichi di elaborazione pesanti con un processore Intel Core di 12a generazione basato sulla nuova architettura core ibrida. Si tratta di un portatile che protegge il livello dell'hardware con un Root of Trust, salvaguardando al contempo i firmware dagli attacchi. Ideale per professionisti e per coloro che hanno la necessità di conservare tutto il proprio lavoro all’interno di un portatile leggero, maneggevole e ultrasottile.

