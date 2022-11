Offerte Cyber Monday: le migliori Smart TV su Amazon

Regalarsi, o regalare, un gioiello senza la necessità di dover spendere cifre da capogiro : le migliori Smart TV in offerta su Amazon in questo incredibile Cyber Monday sono occasionissime irrinunciabili perché consentono di avvicinarsi a modelli di televisione realizzati con i più recenti strumenti innovativi e dotate di servizi di grande utilità. Esperienze uniche, schermi a tal punto dettagliati da restituire immagini mai così nitide, pixel auto-illuminanti, il massimo della qualità in prodotti sempre meno impattanti, l’ottimizzazione di ogni dettaglio: nel ventaglio di offerte riservate da Amazon, ecco le Smart TV che vale la pena prendere in esame prima di decidersi all’acquisto.

Sony XR-50X90S

Questo modello di Sony, l’XR-50X90S, proietta già verso il prossimo futuro perché gli elementi innovativi sono quelli che maggiormente definiscono una smart TV contemporanea. Questo TV LED XR Full Array di Sony è dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo per colori e contrasto realistici. Schermo da 50 pollici e design minimalista per massimizzare ogni esperienza visiva: la cornice, ridotta al minimo, aiuta a focalizzare lo sguardo sull’immagine. Sony XR-50X90S offre, inoltre, un’esperienza di gioco mai così realistica grazie alla modalità automatica a bassa latenza in HDMI 2.1 e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Ricerca vocale integrata, oltre 700.000 film ed episodi TV dai servizi di streaming. Occasionissima su Amazon sebbene occorra un po' di fortuna: Sony XR-50X90S sta andando letteralmente a ruba e non è facile trovare disponibilità immediata.

LG OLED55A26LA

Altro modello richiestissimo che Amazon mette in vendita in offerta, motivo per cui non sempre è disponibile per l’acquisto immediato. LG OLED è una smart TV 4K da 55 pollici con processore α7 Gen 5. C’è tutto ciò che occorre: Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22. I pixel auto-illuminanti restituiscono colori perfetti e un dettaglio incredibilmente sorprendente in fase di contrasto cromatico. Il processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale ottimizza automaticamente immagini e audio, il design minimalista consente di predisporne l’installazione in ciascun ambiente della casa, il sistema di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos è garanzia di immagini profonde e ricche di sfumature. Integrati al modello anche Google Assistant e Alexa per controllare la TV attraverso l’uso della voce.

LG OLED42C24LA

Il grande regalo di Amazon in occasione del Cyber Monday arriva con percentuali di sconto davvero interessanti: c’è un risparmio del 25% per acquistare la smart TV LG OLED 4K da 42 pollici, in vendita a 999 euro. Il modello è l’emblema dell'evoluzione della tecnologia OLED che offre immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Il processore α9 GEN 5 con AI è il più potente sviluppato da LG, per immagini iper-realistiche grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. Quel che colpisce è la dimensione: si tratta infatti del più piccolo modello di televisore OLED di LG: ciò consente di poterlo adattare con grande facilità anche agli spazi più contenuti. Dolby Vision IQ e Dolby Atmos sono ormai un “must have” in grado di migliorare e sublimare ogni esperienza visiva con immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente.

Samsung TV UE50AU7190UXZT

Lo sconto riservato da Amazon per l’acquisto della Smart TV Samsung da 50 pollici Serie AU7100 è di quelli che si fanno sentire, soprattutto in tasca: prezzo abbattuto del 37% e modello in vendita eccezionale a 379.90 euro. Si tratta di una smart tv predisposta a ricevere il nuovo digitale terrestre 2 e dotata di Sistema Tizen che consente di vivere il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streaming con Netflix, Disney, Dazn e le innumerevoli altre piattaforme di streaming. Colori intensi, naturali e realistici grazie al processore crystal 4k di ultima generazione. Il sistema Adaptive sound restituisce sonorità ottimizzate in base a ciò che si sta guardando, per un audio perfetto in ogni scena. Lo schermo LED e l’altoparlante Built-In definiscono immagini e suoni in maniera ottimale.

TCL 55P639 TV 55”

Grazie al Cyber Monday, uno dei migliori modelli TLC di Smart TV è in vendita su Amazon col 34% di sconto: prezzo abbattuto fino a 329 euro e rapporto qualità-prezzo altamente competitivo. La modalità 4K HDR di questa Google TV riproduce immagini molto dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure, TCL si è concentrata nel miglioramento dinamico dei colori e ha restituito al mercato un prodotto progettato per ottimizzare automaticamente la brillantezza del colore. Il Dolby Audio restituisce suoni chiari, ricchi e potenti per un'esperienza immersiva. Doppio telecomando incluso per un intrattenimento semplice e illimitato, assistente Google e Alexa consentono di comandare ogni movimento con il solo utilizzo della voce.

Xiaomi F2 43"

Altro prodotto di altissima qualità e, anche per questo, difficilmente reperibile. Amazon riserva un’offerta speciale anche per Xiaomi F2, Smart Fire TV da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD che, rispetto al Full HD, assicura una risoluzione quattro volte superiore. La tecnologia WCG restituisce una luminosità brillante per un'esperienza visiva sempre più realistica. Con Fire TV integrata, è possibile utilizzare migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity e RaiPlay. Il controllo vocale intelligente consente di dialogare facilmente la Smart TV attraverso la voce: è possibile cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa.

Hisense 58" UHD 4K

Hisense UHD 4K da 58 pollici in vendita su Amazon al prezzo speciale di 369 euro: in occasione del Cyber Monday, il sito di e-commerce riserva agli acquirenti uno sconto del 12% che rende ancora più appetibile questo modello di Smart TV con risoluzione 3840 x 2160 e pannello IPS. Cornice assottigliata, immagini più grandi e nitide, il sistema Smart VIDAA 5 assicura il controllo vocale, in dotazione Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. I dettagli più tecnici restituiscono l’audio 16W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth e il sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10. Esperienza più immersiva, qualità del suono assicurato, rapporto qualità-prezzo molto conveniente.

Nokia Smart TV 50 Pollici

Poco più di 700 euro di spesa – sono per la precisione 704.37 – per portarsi a casa la Smart TV Nokia da 50 pollici e schermo da 126 cm per un intrattenimento intelligente da vivere tra le mura di casa. Sistema Android, immagine cristallina e intrattenimento assicurato dalla possibilità di poter guardare in streaming video da oltre 7 mila applicazioni. Risoluzione in 4K Ultra HD con supporto HDR10, intrattenimento smart unito a tuner triplo anche per cavo satellitare classico o ricevitore terrestre. Tra le facoltà garantite, quella di registrare facilmente la TV in tempo reale, i supporti Dolby Audio e DTS restituiscono un’esperienza totalizzante e la sensazione audio a tal punto immersiva da sembrare di essere al cinema.

