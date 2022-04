Compravendita Lego? Business interessante, ecco la collezione Star Wars

Sul web si trovano decine di guide che promettono di fare i soldi grazie alla compravendita dei Lego. Aldilà delle speculazioni e dei rumors, c'è effettivamente chi ne ha fatto un vero e proprio lavoro Full-Time. Non solo all'estero, anche in Italia, sono sempre di più le persone che, per hobby o per un tentativo di guadagno extra, provano a comprare collezioni Lego e rivenderle.

Prodotti inclusi nell'articolo:

Compravendita Lego: come funziona

La modalità con cui si guadagna è molto semplice: si acquista un certo pezzo o una collezione Lego e si rivende ad un prezzo più elevato, ricavando del guadagno dalla differenza tra valore di acquisto e di vendita. Attenzione! Intraprendere questa attività in modo del tutto occasionale e per cifre ragionevolmente basse, può rientrare in un regime fiscale senza Partita Iva, qualora diventasse un lavoro continuativo invece, occorrebbe regolamentare l'attività secondo le norme fiscali vigenti. Una precisazione ulteriore: anche vendendo in modo occasionale e senza P.Iva occorre chiaramente dichiarare attraverso la ritenuta d'acconto i guadagni. Prima di intraprendere qualunque attività di compravendita è opportuno informarsi e/o rivolgersi ad un commercialista per approfondire le attuali norme sul fisco.

Compravendita Lego: quanto si guadagna

I margini che si ottengono dalla compravendita sono davvero volatili, dipendono dall'andamento di quel che è un micro-mercato di appassionati (neanche tanto micro) e il valore effettivo che nel tempo ha acquisito una determinata collezione o un particolare pezzo di Lego.

Esistono collezioni in vendita a migliaia di euro, come altre a poche decine. Tutto dipende, come per molti mercati dei collezionabili, fa fattori come: rarità, iconocità della collezione, effettiva conservazione, valore iniziale, anni della collezione, esclusività e mille altri fattori. Non illudetevi si tratti di un business facile: occorre studiare molto bene cosa si sta facendo.

Collezione Lego Star Wars: un modo per iniziare?

Abbiamo messo volutamente il punto interrogativo al termine della sentenza, perché non esiste un modo facile o difficile per iniziare. Tuttavia un po' per gioco, un po' perché si tratta di un tema cinematografico a cuore di molti, vogliamo offrire visibilità a questa stupenda collezione Lego Star Wars. Che sia per regalo ai propri figli, per collezione propria, oppure con l'obiettivo a lungo termine di fare compravendita, i Lego Star Wars sono davvero un prodotto che si qualifica come un Gioco dai 9 ai 99 anni.

Due prodotti Lego Star Wars per due budget differenti

LEGO Star Wars Imperial TIE Fighter è su Amazon al costo di soli 39.40€ con 432 pezzi . Include l’iconico TIE Fighter Imperiale (75300) per ricreare le scene della trilogia classica di Star Wars.

Sono presenti anche 2 minifigure LEGO Star Wars: un pilota di TIE Fighter con pistola blaster e uno Stormtrooper con blaster, oltre a un droide protocollare NI-L8 LEGO per giochi di ruolo ricchi di avventure. Il TIE Fighter include una cabina di pilotaggio apribile per ospitare una minifigure LEGO e 2 shooter a molla per giochi ricchi d’azione.

LEGO Star Wars Walker AT-AT è invece un pezzo molto più importante e su Amazon è al costo di 155.51€ per 1267 pezzi. Il prodotto è del 2020. I fan potranno rivivere la Battaglia di Hoth e altre scene epiche della trilogia classica di Star Wars con questa straordinaria versione snodabile in mattoncini del Walker AT-AT e 6 minifigure LEGO Star Wars con armi. L’AT-AT è dotato di una cabina di pilotaggio in grado di accogliere 3 minifigure LEGO, shooter a molla, un argano, un portello inferiore per consentire a Luke Skywalker di lanciare l’elemento detonatore termico all’interno del veicolo, più una speeder bike per battaglie ancora più avvincenti.

Conclusioni compravendita Lego e collezione Star Wars

Abbiamo voluto cogliere l'occasione per parlare di questa mania crescente nel rendere a tutti i costi anche i divertimenti un business. Ma ci teniamo ad evienziare che alcune collezioni come quella Star Wars, sono davvero dei pezzi eccezionali ed iconici che dovrebbero prescindere dal mero interesse economico, che comunque si presenta come un difficile business da studiare in ogni sua particolarità prima di gettarsi nelle fauci di un mercato spietato e non adatto a tutti.