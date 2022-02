I vestiti di carnevale più divertenti e originali in offerta su Amazon

Dopo due anni di sospensione, finalmente si torna a festeggiare il carnevale in piazza . Il Covid ci ha impedito di divertirci in uno dei giorni più belli, ma quest'anno - con le dovute precauzioni - torneranno le parate e le sfilate per le città d'Italia.

E allora quale occasione migliore per sfoggiare il nostro costume più divertente? Non solo i bambini possono travestirsi a carnevale. Anche gli adulti devono tirar fuori le maschere e passare una giornata in totale spensieratezza.

In questo articolo vi proponiamo 5 costumi simpaticissimi e originali, dai costi abbordabili, che possono dare quel qualcosa in più al vostro weekend di carnevale.

Come vestirsi a tema a carnevale?

Le classiche e storiche maschere di carnevale le conosciamo tutti: Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Rugantino. Ma oggi quelli che vi vogliamo proporre sono i travestimenti più strani, originali e divertenti in assoluto.

A batteria, gonfiabile in pochi secondi

Costume divertente con un cane che morde da dietro

Costume in poliestere è estremamente leggero e resistente allo strappo

Libertà di movimento senza limiti

Con questo costume da cane diventerete il protagonista della festa

Carnevale, come travestirsi con poco?

Quello che vi stiamo per proporre è un altro travestimento gonfiabile. Adatto magari ai più impavidi che vogliono mettere in bella vista il proprio fisico. Un travestimento da vasca da bagno... Sì, avete capito bene!

Insolito travestimento gonfiabile a forma di vasca da bagno. Facile da gonfiare grazie alle 2 ventole integrate che funzionano a batterie (tipo AA non incluse).

Materiale: 100% poliestere. È facile da lavare (solo lavaggio a secco) e da indossare. Leggero e piacevole da indossare!

Dimensione: travestimento per adulti. Taglia unica.

Dove comprare vestiti di carnevale online?

Questi vestiti di carnevale sono acquistabili su Amazon, che si occuperà della consegna (gratuita) nel giro di pochi giorni, giusto in tempo per poterli sfoggiare il weekend della sfilata. Scontato del 20%: ad un prezzo folle. Di più "folle" c'è solo il travestimento stesso: il costume per coppia a "motivo colazione".

La confezione include 1 tunica a forma di pancetta per adulti, 1 tunica a forma di uova per adulti, 1 fascia per capelli

Il costume per la colazione con pancetta e uova è un costume da due pezzi con due tuniche stampate: una a forma di fetta di pancetta e una a forma di un uovo.

Quanto costa un vestito di carnevale?

Comprare un bel costume per carnevale e spendere poco si può. Quelli che vi proponiamo in questo articolo sono sicuramente dei vestiti particolari, non banali. Oltre a quelli sopra indicati, ecco altri due consigli sui travestimenti più originali e simpatici.

Eccentrico costume gonfiabile da scimmia. Facile da gonfiare grazie ai suoi 2 ventilatori a batteria incorporati.

Costume ultra resistente. Materiale: 100% poliestere. È facile da lavare (solo a secco) e da infilare. Leggero e piacevole da indossare!

Taglia: costume adulto. Taglia unica.

Misura unica per la maggior parte di adulti e adolescenti.

Poliestere impermeabile, superficie pulita e lavabile a mano.

Gonfiaggio rapido con pompa ad aria alimentata da batteria 4 * AA (non inclusa).

Liberi / muoviti ovunque, senza ostacoli.

Perfetto da usare a: Halloween, festa di Natale e carnevale.

Scegli il vestito più eccentrico e originale tra quelli proposti e ottieni la spedizione gratuita in poche ore. Il carnevale è iniziata: arriva il momento di festeggiarlo.