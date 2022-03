Amazon Fire TV Cube 4K Ultra HD a un prezzo imbattibile

Le Fire TV di Amazon sono delle chiavette che si collegano al televisore, tramite la porta HDMI e che permettono di vedere qualsiasi programma in streaming su qualunque televisore. Con un semplice e comodo telecomando, si ha a disposizione un catalogo intero di possibilità di scelta. Quella che vi presentiamo oggi però non è una semplice chiavetta, ma la più potente e performante che esista: Fire TV Cube 4K ... ad un prezzo incredibile

Amazon Fire TV Cube 4K in offerta

Cos'è Fire TV Cube?

L'Amazon Fire Tv Cube è il dispositivo più avanzato della linea Fire: in termini di prestazioni, si colloca senza ombra di dubbio al primo posto.

Rispetto ai Fire TV Stick classici, si presenta in misura molto più compatta ma con molte funzioni aggiuntive, che vedremo tra poco.

Innanzitutto definiamo il Fire TV Cube di Amazon come un media-player in grado di arricchire i contenuti di qualsiasi televisore di controllare tramite comando vocale il sistema multimediale.

Acquista il Fire TV Cube di Amazon in offerta

Cosa si può fare con Fire TV Cube?

Essendo un dongle HDMI, dotato di connettività WiFi (oltre che Bluetooth), Amazon Fire TV Cube permette di trasformare una semplice televisione in una smart tv: questa è la sua funzione principale.

Una volta collegato al televisore, tramite cavo HDMI, ti permette di accedere a una serie di servizi come lo streaming video, i poadcast, i giochi, la musica e tanto altro.

Ovviamente include anche la possibilità di accedere direttamente alle più note app di streaming come Netflix, Disney+, Dazn, Youtube, Amazon Video ecc.

Fire TV Cube: come funziona?

Il funzionamento dell'Amazon Fire TV Cube è molto semplice: una volta collegato il cavo al televisore, parte in automatico la connessione (ovviamente serve una linea Wi Fi). A quel punto si può decidere se utilizzarlo coi classici comandi manuali (stile TV Box) o con i comandi vocali , tramite l'assistente vocale Alexa, che è incorporato nel Fire TV Cube. Basterà dire ad alta voce: "Alexa, riproduci/fai partire il Trono di Spade" oppure "Alexa, spegni/accendi la tv" e al resto ci penserà il dispositivo dotato di intelligenza artificiale ad eseguire i tuoi comandi.

Fire Tv Cube in offerta su Amazon

Fire TV Cube: recensione

l'Amazon Fire TV Cube è senza alcun dubbio tra i migliori lettori streaming in circolazione. E' un top di gamma, il migliore della linea Amazon e tra i più potenti e performanti che si possano trovare sul mercato.

L'esperienza d'uso nelle prestazioni è ottima, grazie a un software di alto livello e di un processore integrato che permette di usufruire di qualsiasi servizio senza interruzioni o bug. Molto buono anche l'audio, che integra un altoparlante da 4o mm solo per l'utilizzo di Alexa (anche a tv spenta).

Nel complesso possiamo definirlo un ottimo dispositivo, capace di rivoluzionare qualsiasi televisore (anche i più evoluti). Ma soprattutto il motivo per cui lo consigliamo, in questo momento, è l'imbattibile prezzo scontato di Amazon.

Fire Tv Cube in sconto su Amazon

Fire TV Cube: il prezzo

L'offerta di Amazon per il Fire TV Cube è pazzesca! In questi giorni si può usufruire di uno sconto di circa il 38% sul prezzo reale. Se vuoi approfittare della promozione di questo periodo ti basta cliccare sul link qui in basso e procedere, se lo desideri, all'acquisto del dispositivo.

Fire TV CUBE di Amazon in offerta speciale