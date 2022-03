I 10 migliori gadget dell'AS Roma: imperdibili per un vero tifoso giallorosso

I prodotti originali dell' AS Roma sono disponibili su Amazon in offerta. Se sei un tifoso giallorosso o se vuoi fare un regalo a un supporter della Roma, stai nel posto giusto!

In questo articolo vi suggeriamo una serie di articoli ufficiali della Roma acquistabili in promozione su Amazon. Tutti prodotti di qualità garantità dal marchio originale AS Roma.

Pallone ufficiale della Roma in offerta Amazon

Il pallone originale da calcio dell'AS Roma: uno splendido pallone da gioco con i colori giallorossi e lo stemma ufficiale al centro. Adatto per giocare o da collezione:

100% copertura tpu - size 5

Costruzione con cuciture ad ottima aderenza e minore assorbimento dell'acqua

Stemma ufficiale della a.s roma sulla copertina

Composizione materiale camera d'aria in gomma sintetica./ valvola in butile

Peso del materiale: 410 10 g - pressione di gonfiaggio 0, 5 - 0, 6 bar - inumidire l'ago prima del gonfiaggio

Acquista il pallone ufficiale della Roma su Amazon

Accappattoio da bambino della Roma

Scontato del 15%, l'accappatoio della Roma per bambino è davvero un'idea regalo increbile. Total red, con i ricami gialli e lo stemma all'altezza del petto:

Tipo di tessuto: 100% cotone

Imballareage Dimensioni: 9.4 L x 22.4 H x 22.0 W (centimetri)

Accappatoio della Roma per bambino: acquistalo ora!

Borraccia AS Roma in alluminio

Ideale per lo sport e per l'attività fisica, la borraccia in alluminio della Roma è acquistabile su Amazon ed è un prodotto ufficiale giallorosso:

IGIENE : la borraccia in alluminio garantisce un ottimo grado di igiene, dato che può essere ripulita senza alcuna fatica

: la borraccia in alluminio garantisce un ottimo grado di igiene, dato che può essere ripulita senza alcuna fatica RISPARMIO : la stessa borraccia può essere utilizzata in molteplici occasioni senza alcun problema

: la stessa borraccia può essere utilizzata in molteplici occasioni senza alcun problema VERSATILITA ': può essere utilizzata in ogni momento, sia per lo sport che nel quotidiano, sia per bambini o adulti

': può essere utilizzata in ogni momento, sia per lo sport che nel quotidiano, sia per bambini o adulti PRATICITA ': da evidenziare la semplicità d'utilizzo. Si aprono e chiudono facilmente grazie ad un sistema sigillato. Hanno un pratico moschettone per agganciarle a zaini o cinture. Con in più laccio per il trasporto, da inserire al bisogno per portarla a spalla o tracolla

': da evidenziare la semplicità d'utilizzo. Si aprono e chiudono facilmente grazie ad un sistema sigillato. Hanno un pratico moschettone per agganciarle a zaini o cinture. Con in più laccio per il trasporto, da inserire al bisogno per portarla a spalla o tracolla TEMPERATURA: le borracce in alluminio sono ideali per mantenere fresca la propria bevanda preferita.

Borraccia della Roma in alluminio: acquistala ora!

Portachiavi ufficiale della Roma

il portachiave della Roma può essere un'ottima idea regalo per un vero tifoso giallorosso. Un piccolo gesto, dal costo contenuto, ma dall'immenso valore simbolico. Il prodotto è composto da una cordicella giallorssa e dallo stemma della Roma in ciondolo:

PRODOTTO UFFICIALE A.S.ROMA

MATERIALE: CORDA/METALLO

lunghezza cm.13 (compresi anello/ciondolo stemmino)

Acquista il portachiave della Roma su Amazon

Cuscino della Roma con stemma e Colosseo

Il cuscino della Roma è così composto: da un lato c'è lo stemma originale rappresentante la lupa e dall'altro il Colosseo, simbolo della città.

Bellissimo cuscino! Prodotto ufficiale As Roma

Stampato anteriore e posteriore

Rivestimento sfoderabile con cerniera

Lavabile in lavatrice a 30 °

Dimensioni: 40x40 cm

Cuscino della Roma in offerta su Amazon

Asciugamano da mare dell'AS Roma

Telo da mare in spugna, 100% cotone, con le seguenti misure: 70x140 cm. Anche questo è un prodotto ufficiale dell'AS Roma.

Per passare un'estate da vero tifoso giallorosso, acquistalo attraverso il link quin in basso:

Telo da mare della Roma su Amazon

Tazza della Roma personalizzata con nome

La tazza giallorossa, totalmente personalizabile, realizzata in ceramica è in offerta su Amazon. Prima di acquistarla è possibile personalizzare il prodotto con il tuo nome e il numero che preferisci. Quale migliore idea per un regalo a un tifoso della Roma?

Personalizza e acquista la tua tazza della Roma

Cuffie Bluetooth della Roma su Amazon

Tra i vari gadget giallorossi, un menzione speciale la meritano queste cuffie bluetooth, dal costo dimezzato grazie allo sconto Amazon. Compatibili con pc, tablet e smartphone.

Sono cuffie senza fili, collegabili al proprio dispositivo con il bluetooth.

Acquista su Amazon le cuffie senza fili della Roma

Orologio digitale AS Roma da uomo

Un altro straordinario articolo giallorosso è l'orologio digitale, dal design straordinario, con tutte le funzioni necessarie per tener d'occhio calendario e orario di tutti gli appuntamenti della Magica Roma.

Acquista su Amazon l'orologio della Roma

Plaid in pile AS Roma: prodotto ufficiale

Dulcis in fundo... il plaid giallorosso. Perché anche i momenti di relax e di riposo vanno passati all'insegna dell'unica, vera e intramontabile fede: quella per la Roma.

Plaid ufficiale della Roma su Amazon