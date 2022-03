I 10 migliori gadget del Napoli: imperdibili per un vero tifoso azzurro

In questo articolo vi proponiamo 10 tra le migliori idee regalo per i veri amanti del Napoli . 10 gadget azzurri, tutti diversi tra loro ma con un unico filo conduttore: il Napoli.

Parliamo di tutti prodotti originali SSC Napoli, etichettati e con ologramma numerato d'autenticità. Scegli quello che più ti piace e fatti un regalo nel segno della più grande passione sportiva.

Sciarpa del Napoli originale

La sciarpa classica del Napoli, azzurra, bianca e nera, con la scritta "Forza Napoli". Ai lati gli stemmi della squadra. E' un prodotto 100% originale, dimensioni: 20 cm x 133 cm realizzato in materiale acrilico. Se vuoi acquistarla, puoi approfittare della promo di Amazon di questi giorni e usufruire dello sconto dedicato.

Telo da mare SSC Napoli

Per un'estate all'insegna dello sport e del benessere, non può mancare il telo da mare dei veri tifosi napoletani. Un asciugamano da spiaggia personalizzato, totalmente azzurro con lo stemma della squadra e dalle ampie dimensioni. Realizzato completamente in cotone.

Portafoglio uomo SSC Napoli di pelle

Il portafoglio in pelle del Napoli è un prodotto ufficiale by Enzo Castellano. Parliamo di un portafogli in pelle, di altissima qualità, color blu e con lo stemma del Napoli disegnato nell'angolo.

Cuffie da gaming del Napoli

Sei un appassionato di videogiochi e tifi Napoli? Allora queste cuffie sono proprio ciò che fanno al caso:

Cuffia con cavo per PS4 ufficiale SSC NAPOLI

Audio cristallino e di estrema qualità per un perfetto isolamento acustico durante chat e fasi di gioco

Il Microfono è facilmente Regolabile: puoi installarlo e rimuoverlo senza difficoltà a seconda delle tue esigenze

Un resistente cavo in Nylon intrecciato di una lunghezza di 1, 65 metri garantisce piena libertà di movimento

Sciarpa di Diego Armando Maradona

Per i più romantici, ecco la sciarpa nostalgica di Diego Maradona. Una sciarpa straordinaria rappresentante il Pibe de Oro: un tributo speciale a chi ha cambiato la storia del calcio e l'ha resa ancora più bella.

Portafogli bambino Napoli

Il Napoli ha pensato anche ai più piccoli e ha realizzato un portafoglio da bambino in poliestere. Perfetto per andare a scuola e nel tempo libero... Perché la passione per il Napoli va coltivata sin dalla più tenera età.

Napoli, felpa da stadio

Felpa con maniche lunghe, tasche e cappuccio. Ma soprattutto con la stampa del famoso coro "Un giorno all'improvviso mi innamorai di te" e un cuore azzurro che fa da contorno alla frase. Una felpa con stile, eleganza e tanta passione.

Cover PS4 Slim del Napoli

Questa cover è adatta a tutti colori che hanno una playstation 4 slim. La cover è realizzata in materiale PVC e ha una protezione solare e una funzione impermeabile. Nell'acquisto del prodotto è compreso l'adesivo sia per la console che per due controller joypad.

Zaino Napoli: prodotto ufficiale

La tracolla in questione è elegante e funzionale, dotata di grande capacità, dimensioni ridotte, facile da trasportare. Anche questo, ovviamente, proviene dal merchandising ufficiale del Napoli. Adatto ad ogni uso: per il tempo libero, per l'ufficio, la scuola o per i viaggi.

Monopoly del Napoli: il gioco da tavola

E per chiudere in bellezza, ecco il Monopoly personalizzato Napoli. Il gioco da tavola ideale per tutte le case di fede azzurra. Il gioco è lo stesso del classico, ciò che cambia è la custodia e l'interno: tutto rigorosamente brandizzato dal Napoli.

