Monopoly per tifosi: le 5 edizioni limitate per veri appassionati di calcio

Se sei un amante del gioco e sei alla ricerca di qualcsa di stravagante, ecco allora alcune proposte che fanno al caso tuo. Sì, perché in questo articolo vi suggeriamo le versioni del Monopoly calcistiche, marchiate dai colori di alcune squadre di calcio. Delle versioni sportive davvero uniche e speciali.

Monopoly Versione SSC Napoli

Per i veri tifosi del Napoli questa edizione del Monopoly è davvero imperdibile. Un 'idea regalo per i grandi appassionati di calcio partenopei. Come funziona il Monopoly SSC Napoli? Il tabellone, le carte e le caselle sono interamente dedicati alla squadra azzurra: è una sorta di combinazione tra le classiche contrattazioni e i momenti più significativi della storia del club.

Nelle 22 caselle si ripercorrono i momenti più emozionanti della storia del Napoli: le conquiste storiche della squadra, come i due scudetti e la coppa UEFA, ma anche i momenti della storia più recente della gestione dell'attuale proprietà. Dalla serie C fino al ritorno alla massima competizione europea, la Champions League, ogni casella è dedicata ad una partita indimenticabile come la vittoria contro la Juve a Torino (aprile 2018) con goal di Koulibaly all’89esimo con tanto di foto.

Monopoly edizione AS Roma

Non poteva mancare, per i tifosi giallorossi, il Monopoly della Roma. Tavola da gioco personalizzata, contratti, pezzi da gioco, carte inesplorate e probabilità secondo i problemi di licenza illustrati... Tutto rigorosamente giallorosso.

Non mancano i momenti magici della storia della Roma e i riferimenti ai campioni che hanno reso grande questa squadra. Il gioco è dotato di 6 pezzi speciali con cui giocare e collezionare. Ideale sia per i più grandi che per i piccini. Un pezzo da collezione che non può assolutamente mancare nelle case di fede giallorossa.

Monopoly Juventus su Amazon

Il più famoso gioco da tavolo c'è anche in versione Juventus, ovviamente. Al posto di case e ville, bisognerà conquistare tribune e stadi, collezionando i momenti storici della "Vecchia Signora". Nell'edizione bianconera il Monopoly conserva i suoi tratti caratteristici e li abbina alla grande storia della Juve, la squadra più titolata e amata d'Italia.

Monopoly Inter: il gioco da tavolo

Le regole del Monopoly dell'Inter sono le stesse del Monoply classico. Ciò che cambia è il tabellone, le pedine e il percorso che accompagna i giocatori durante tutta la partita. Chiaramente, cambiano anche le tappe di questo percorso: ad esempio, al posto del Parco dei Principi c'è l'Inter del Triplete, al posto delle case si possono costruire le tribune e gli stadi. Insomma, il divertimento è assicurato.

Monopoly versione Real Madrid

Non solo squadre italiane, su Amazon è possibile acquistare anche il Monopoly Real Madrid, la versione Galacticos dello storico gioco in scatola. E qui di materiale ce n'è in abbondanza, considerando la storia stellare di questa squadra che è quella ad aver vinto i trofei più prestigiosi al mondo, ad aver alzato più volte al cielo la coppa dei campioni ed aver ospitato nel suo centro sportivo i campioni più forti di sempre. Un pezzo da collezione davvero incredibile!

