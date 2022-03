Maglia Originale SSC Napoli 2021/2022 Maradona - Limited Edition

A un anno e mezzo dalla sua scomparsa, tutti gli oggetti che riguardano il Pibe de Oro sono considerate delle vere e proprie reliquie dagli amanti del calcio e dello sport in generale. Uno dei più apprezzati è sicuramente la maglia del Napoli di Maradona. Oggi disponibile su Amazon, nella versione rossa: una maglietta celebrativa dal valore inestimabile.

Maglia Napoli Maradona - Limited Edition

Edizione Speciale Maglia Gara ufficiale da gioco SSC Napoli

90% Poliestere, 10% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavare solo a mano

Stile scollo: Colletto monopezzo

Manica corta

Colore: Flary Red/Azz Na

Questi alcuni dettagli della maglia del calciatore che rivoluzionò la storia del calcio, di colui che cambiò per sempre la storia del Napoli, che oggi ha deciso di dedicare proprio a lui il nome del proprio stadio: il Maradona, appunto.

Con l'argentino in campo il Napoli vinse due storici scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana: arricchendo un palmarès, fino ad allora non di certo molto prezioso.

La maglia in questione è Limited Edition, la maglia da gioco ufficiale SSC Napoli con un grafica camouflage che ritrae il volto del campione senza tempo.

Maglia originale SSC Napoli Maradona - Limited Edition

Dove acquistare la maglia Napoli Maradona?

Le recensioni sulla maglia di maradona testimoniano l'elevato grado di apprezzamento da parte dei clienti che hanno già acquistato il prodotto e sono rimasti estremamenti soddisfatti. D'altronde parliamo della maglia originale del Napoli personalizzata con la faccia di Maradona.

Maglia Napoli Maradona: quanto costa?

Il prezzo della maglia di Maradona limited edition è di 150 €. Prima dell'acquisto, ovviamente, è possibile selezionare la taglia della maglietta, disponibile in tutte le soluzioni possibili: dalla S alla 3XL.

La maglia ti arriva direttamente a casa in spedizione gratutita all'interno dell'apposito cofanetto originale. Sì, perché come dicevamo, si tratta di una maglia in edizione limitata, acquistabile su Amazon per un periodo di tempo limitato, essendocene pochi pezzi in circolazione. Una volta finita la vendita non si riprodurrà nuovamente.

