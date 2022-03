Gli 11 gadget più strani e divertenti in vendita su Amazon

In questo articolo abbiamo selezionato 11 gadget non proprio scontati, nè banali, anzi... Del tutto particolari e divertenti. Se vuoi fare un regalo simpatico ad una persona a cui tieni perticolarmente, difficile da stupire, sei nel posto giusto. Tra quelli che vedrai qui di seguito, troverai sicuramente il gadget più assurdo , utile e ricercato che tu possa immaginare. Partiamo...

Salvadanaio elettrico Panda furbo

Il salvadanaio più simpatico e divertente che tu abbia mai visto, lo trovi solo su Amazon: metti la moneta sul piattino e il panda la ruberà. Un salvadanaio che farà impazzir di gioia soprattutto i più piccoli. Se vuoi far divertire i tuoi bambini, ecco il salvadanio elettrico più simpatico al mondo.

Salvadanaio Panda che ruba la moneta

Lampada notturna 16 colori

Illumina il water con 16 colori diversi, in maniera automatica, grazie ai sensori infrarossi. Con questa lampada notturna il water si illuminerà in automatico quando tu entrerai in bagno, grazie ai sensori preimpostati che daranno luce... al tuo gabinetto. Aldilà dell'aspetto, indubbiamente, simpatico, questa lampada è anche molto utile per gli anziani e i più piccoli.

Lampada notturna 16 colori su Amazon

Scaldamani ricaricabile

Lo scaldamani è un attrezzo intelligente che permette di riscaldare le mani in pochi attraverso i due lati dell'apparecchio che mantengono il calore per 15 ore e che dispone di tre livelli di temperatura. Con questo smart gadget puoi finalmente dire addio alle mani fredde...

Scaldamani elettrico in offerta su Amaazon

Grattaschinea a forma di mano scheletro

Il più classico dei grattaschiena, ma a forma di scheletro. un oggetto più utile di quanto si possa pensare. Impugnatura telescopica, estensione massima 53 cm, si ritrae a 17 cm diventando facile e compatto da riporre quando non si usa.

Grattaschiena scheletro: acquistalo su Amazon

Penna di stampa 3D con display

Le penne 3D, per chi non lo sapesse, sono delle penne che utilizzano un filamento PLA al posto dell'inchiostro. Grazie a questo, infatti, sono in grado di realizzare delle vere e proprie opere tridimensionali. Quella che vi suggeriamo è un prodotto di livello, con 8 ingranaggi e 6 livelli di velocità.

Penna di stampa 3D in offerta su Amazon

Penna con torcia elettrica

Torcia LED, interruttore vetro, apribottiglie, chiave esagonale e penna sfera: tutto questo in una sola penna. Dal design affascinante e dalle mille risorse. Ideale per un regalo a una persona speciale che si vuole sorprendere. Il prodotto arriva a casa, in consegna gratuita, nel pacchetto originale.

Penna con torcia elettrica

Morbido cuscino a forma di baguette

Realizzato in morbido tessuto skin-friendly con fodera in cotone PP, morbido, setoso e confortevole: è il cuscino a forma di pane baguette. Un regalo così può sorprendere davvero chiunque, dai più piccoli ai più grandi.

Morbido cuscino a forma di baguette

Apribottiglie guanto di Thanos

Alta qualità: l'apribottiglie a forima di guanto di Thanos è un prodotto da collezione, realizzato in lega di alta qualità. Processo galvanico, anticorrosivo e antiruggine. Fashion design: l'apribottiglie viene fornito con un colore rame retrò. Ci sono cinque gemme di diversi colori incastonate su di esso, squisita fattura e aspetto straordinario.

Acquista l'apribottiglie a forma di Guanto di Thanos

Coperta a forma di "piadina umana"

Piadina umano super enorme - Design divertente e realistico a doppia faccia con motivo flatbread, la soffice coperta di mais è realizzata con 280 grammi di flanella super morbida e delicata sulla pelle. È leggero, caldo e multifunzionale. Scoprila attraverso il link qui in basso

Coperta Piadina, acquistala su Amazon

Mappamondo magnetico con luce a LED

Adesso parliamo di un prodotto hight tech, gestito da un sistema magnetico controllato elettronicamente. Il magnete sulla terra contiene un elettromagnete e un sensore di campo magnetico e la base contiene un microprocessore e un'unità di controllo elettronica per la terra della sfera. Basta soffiare delicatamente e girerà quando la terra galleggia.

Mappamondo magnetico con luce LED

Guanto torcia a LED

Per ultimo, il simpaticissimo guanto torcia: un guanto USB ricaricabile con torcia a LED. Non solo divertente, ma molto utile per lavorare quando si è al buio. Scoprilo acquistandolo in offerta su Amazon.

Guanto torcia a LED in offerta su Amazon