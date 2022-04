Uova di Pasqua delle squadre di calcio originali con sorpresa

La Pasqua si avvicina e, come vuole la tradizione, è arrivato anche il momento di acquistare le uova di Pasqua . C'è chi preferisce quelle classiche, chi le compra più particolari, ma tutti devono averne almeno uno della propia squadra del cuore. Ai veri tifosi di calcio non si può che regalare l'uovo di Pasqua della propria squadra. In questo articolo ve ne suggeriamo alcuni: non solo quelli delle squadre più famose, ma anche delle meno blasonate. Vediamoli insieme.

Uovo di Pasqua Roma 2022

Uovo cioccolato al latte con sorpresa ufficiale della Roma! Se acquisti l'uovo puoi partecipare al concorso e vincere un abbonamento allo stadio! Regala per Pasqua questo bellissimo regala e dai l'opportunità a un tifoso giallorosso di seguire dal vivo tutte le partite della roma!

Acquista l'uovo di Pasqua della Roma su Amazon

Uovo di Pasqua Napoli

In vendita su Amazon c'è anche l'uovo del Napoli: cioccolato al latte finissimo e, ovviamente, una sorpresa al suo interno di stampo partenopeo.

Uovo Napoli 2022: acquistalo ora!

Uovo Pasqua Lazio 2022

Per i tifosi biancocelesti c'è l'uovo della Lazio. 180 grammi di cioccolato al latte, con sorpresa e la possibilità di partecipare al concorso per vincere un fantastico hoverboard. Porta la tua passione ovunque!

Uovo di Pasqua della Lazio

Uovo di Pasqua dell'Inter

Per le feste di Pasqua c'è l'uovo nerazzurro, che ti regala un portachiave dell'Inter e una splendida sorpresa al suo interno. Si tratta di un uovo "Balocco" e tutte le sorprese sono esclusive firmate Inter.

Uovo Pasqua dell'Inter 2022

Uovo Juventus 2022

Per i tifosi juventini, ecco l'uovo di Pasqua Juve: una bellissima confezione da regalare ai supporters più sfegatati per tingere le nostre feste di pura passione bianconera!

Acquista su Amazon l'uovo della Juve

Uovo di Pasqua del Milan

240 grammi di uovo con cioccolata al latte e straordinarie sorprese rossonere. Scopri tutti i regali esclusivi nel bellissimo uovo di Pasqua del Milan.

Acquista l'uovo del Milan su Amazon

Uovo Pasqua Fiorentina

Per i tifosi viola c'è anche l'uovo della Fiorentina, di 180 grammi, con una sopresa calcistica e la possibilità di partecipare a uno speciale concorso e vincere una giornata da super tifoso!

Uovo della Fiorentina: acquistalo su Amazon

Uovo Pasqua Torino 2022

Anche il Torino mette in vendita l'uovo di Pasqua per i sui tifosi. Sorpresa ed estrazione speciale per vincere tantissimi premi in palio!

Acquista su Amazon l'uovo di Pasqua del Torino

Uovo Atalanta con sorpresa

Nell'uovo dell'Atalanta si trovano solo soprese ufficiali del club bergamasco, e non solo... In palio ci sono anche concorsi speciali, come quello per vincere un orologio ufficiale dell'Atalanta. Scopri come...

Uovo di Pasqua dell'Atalanta: acquistalo ora!

Uovo di Pasqua Hellas Verona

Non poteva mancare l'uovo dell'Hellas Verona. Acquista l'uovo e partecipa al concorso per vincere un fantastico Hoverboard. Anche questo è un prodotto ufficiale del club veneto.

Uovo Hellas Verona su Amazon

Uovo di Pasqua Sampdoria

Uovo di cioccolato al latte

con sorpresa ufficiale della Sampdoria

Acquista l'uovo e partecipa al concorso per vincere un fantastico Hoverboard

Peso 180gr

Acquista l'uovo della Samp su Amazon

Uovo Genoa con sorpresa

Uovo di Pasqua della Squadra di Calcio Genoa

Cioccolato al Latte con Sorpresa

180g

Concorso per vicnere un orologio ufficiale del Genoa Calcio!

Acquista l'uovo del Genoa su Amazon

Uovo di Pasqua della Nazionale

Lo straordinario uovo della Nazionale italiana, oltre alla classica sorpresa al suo interno, comprende anche un codice per vincere i prodotti ufficiali di Figc e l'esclusiva esperienza di Casa Azzurri.

Uovo Italia: acquistalo ora!

Uovo di Pasqua Calciatori Panini con sorpresa

180 gr

Cioccolato al Latte

Marca: Icam

All'interno di ogni uovo a marchio Calciatori una maxibustina con 20 figurine della collezione Calciatori 2021 e una figurina esclusiva specialissima, extra collezione.

Uovo Calciatori Panini su Amazon