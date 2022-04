Le migliori Smart TV da 50''+ a meno di 400€ su Amazon

Per godere di una visione ottimale di tutti i programmi e per connetterti a tutte le app online disponibili (per lo streaming, musica ecc.) ormai la smart tv è diventata indispensabile in ogni casa. Inoltre, con le novità relative al digitale terrestre, molte tv antiche devono essere sostituite e questa è una buona occasione.

Smart Tv 50 pollici LG

La Smart TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre.

integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del REAL 4K UHD : Lo Smart TV LG Ultra HD offre immagini in Real 4K ancora più realistiche, con colori brillanti e dettagli ottimi a una risoluzione quattro volte superiore a quella di un TV Full HD.

PROCESSORE QUAD CORE 4K : Elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi; le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità il più fedele possibile a quella del 4K.

SMART TV CON AI THINQ: Il TV LG UHD è dotato dell' intelligenza AI ThinQ per raccogliere in un unico hub tutti i servizi ; compatibilità con Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit e Airplay 2.

DESIGN ELEGANTE: Il pannello e la cornice sottile, combinati a un design sofisticato, valorizzano qualsiasi interno.

Samsung Smart tv 4k 50''

La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Crystal Display e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale.

Risoluzione Ultra HD 4K : immagini nitide e cristalline che con l'HDR (High Dynamic Range) migliore la resa luminosa del TV.

Perfetto per l'ordine: la gamma UHD Samsung è ultrasottile e nascondendo i cavi di alimentazione all'interno della base.

è ultrasottile e nascondendo i cavi di alimentazione all’interno della base. Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer.

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie TU7090 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2.

Hisense smart tv 50 pollici

Hisense 4k hdr10+ ti consente di riprodurre contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili, offre anche neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore

Smart TV vidaa u3.0 ai per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision, chilitv

Alexa buit-in: alexa vive nel cloud e diventa sempre più intelligente, offrendo automaticamente nuove funzionalità al tuo dispositivo; più utilizzi alexa, più alexa si adatta ai tuoi schemi linguistici, al tuo vocabolario e alle tue preferenze, con l'aggiunta continua di nuove funzionalità.

Tecnologia precision colour per riprodurre colori più accurati e naturali

per riprodurre colori più accurati e naturali Ricezione e connettività: tuner dvb-t2/s2 hevc hlg, wifi, slot ci+, HDMI x3, USB x2, bluetooth, Alexa integrata

Smart tv HKC 50 pollici in sconto

TV LED con diagonale dello schermo di 127 cm (50 pollici), nero

Risoluzione : 1920 x 1080 pixel (Full HD) / frequenza di aggiornamento: 60 Hz

Ricezione : analogico, DVB-T2 (terrestre), DVB-C2 (cavo), DVB-S (satellite), CI +

: analogico, DVB-T2 (terrestre), DVB-C2 (cavo), DVB-S (satellite), CI + Modalità hotel, 3 connessioni HDMI, 1 connessione USB con lettore multimediale, 1 connessione SCART, 1x uscita auricolare

La consegna include: HKC 50F2, telecomando con batterie, supporto, manuale, scheda di garanzia

TCL Smart tv 50 pollici

Design sottile

Tecnologia all'avanguardia High Dynamic Range

Sistema Android 9.2

9.2 Micro Dimming Pro

Smart Hdr

Smart tv 50'' TCL