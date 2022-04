PlayStation vs Xbox: modelli e prestazioni a confronto per l'eterna battaglia delle console

Qual è meglio tra Play Station e Xbox? In molti si fanno questa domanda, senza trovare spesso una risposta adeguata. La verità è che la battaglia tra Sony e Microsoft sulle due console andrà avanti ancora a lungo, forse per sempre ed entrambi propongono delle offerte straordinariamente evolute.

Ognuna ha una peculiarità specifica, i più esperti dicono che negli ultimissimi anni Xbox ha superato PS, ma in realtà molto dipende dalle abitudine e dai gusti dei singoli giocatori.

In questo articolo vi forniamo alcune proposte sulle console più importanti del momento: i migliori modelli in circolazione oggi, acquistabili in offerta su Amazon.

Xbox Series S in offerta Amazon

Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre . Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario

. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless per Xbox, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione

Xbox Series S, Wireless per Xbox, ad alta velocità, cavo di alimentazione Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato

e di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio

di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio Xbox Game Pass Ultimate include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC, dispositivi mobili Android, multiplayer online, e un abbonamento EA Play ad un prezzo mensile ridotto (abbonamento venduto separatamente)

Acquista su Amazon la tua Xbox Series S

Xbox Series X Microsoft

Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimali su Xbox Series X

e di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimali su Xbox Series X Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture , con SSD personalizzata e software integrato

, con SSD personalizzata e software integrato Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio

di quattro generazioni di Xbox con retrocompatibilità, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio Xbox Game Pass Ultimate include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC, dispositivi mobili Android, multiplayer online, e un abbonamento EA Play ad un prezzo mensile ridotto (abbonamento venduto separatamente

Xbox Series X: acquistala ora!

Play Station 5 su Amazon

Grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5 .

incredibile e prova le . Fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l'uscita a 120 Hz su display 4KTecnologia HDR - Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e realistici.

con uscita a - Goditi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l'uscita a 120 Hz su display 4KTecnologia HDR - Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e realistici. Uscita 8K – Le console PS5 supportano l'uscita 8K, permettendoti di giocare sul tuo display 4320pFeedback tattile - Prova il feedback tattile tramite il controller wireless DualSense mentre giochi a determinati giochi per PS5 e senti gli effetti e l'impatto delle tue azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

– Le console PS5 supportano l'uscita 8K, permettendoti di giocare sul tuo display 4320pFeedback tattile - Prova il feedback tattile tramite il controller wireless DualSense mentre giochi a determinati giochi per PS5 e senti gli effetti e l'impatto delle tue azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico. Trigger adattivi: fai i conti con i trigger adattivi coinvolgenti e i loro livelli di resistenza dinamica che simulano l'impatto fisico delle tue azioni di gioco in alcuni titoli PS5.

Acquista la PS5 su Amazon

Play Station 4 Pro e Play Station 4 Slim

In alternativa alla PS5, c'è la PS4: più economica, ma altrettanto avvincente e affascinante. L'hardaware non teme confronti, il Full HD (1920 x 1080 pixel) permette delle prestazioni di gioco coinvolgenti e di alto livello.

E' presente il supporto Blu Ray oltre che quello Wi-Fi e Bluetooth per permettere la connessione. In dotazione ci sono anche due dualshock 4.

PS4 su Amazon: acquistala ora!

Acquista la tua PS4 Slim