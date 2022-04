Kit sopravvivenza: migliori accessori per scenari di guerra e disastri

Esistono intere correnti di pensiero o vere e proprie comunità che si preparano agli eventi disastrosi più disparati. Alcuni si fanno chiamare Survivalisti, altri Preppers, poi ci sono diverse declinazioni di termini adatte alla pratica di sport Outdoor come il Trekking o l'Alpinismo. Tutto ciò che accomuna queste persone è la volontà di essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore nell'evenienza o nel momento in cui si presenta.

Kit di sopravvivenza per alcuni scenari

Questo articolo non vuole e non può essere esaustivo dell'argomento, ma proporre una serie di accessori che poi dovranno essere affiancati allo sviluppo delle abilità e delle competenze per poter affrontare, in caso, uno scenario ad alto pericolo.

Prendere in esame tutti gli scenari possibili sarebbe davvero difficile in un solo articolo. Per offrire una panoramica efficace sono stati selezionati alcuni specifici eventi, in modo tale da poter circoscrivere la selezione di accessori secondo il criterio di facilità di utilizzo e praticità.

Kit di sopravvivenza urbrano: sopravvivere in città

In questo scenario si parla di una serie disparata di pericoli ad alto impatto, che sostanzialmente si riducono a due opzioni: fuggire dalla città oppure rintanarsi in casa. Nel primo caso, quello che potrebbe variare la quantità e la tipologia di accessori, riguarda per lo più l'ambiente che si intende raggiungere. Per semplificare, si prende in esame la rassegna di accessori per il caso potenzialmente più probabile: scappare da dentro la città ad una zona boschiva o di montagna.

Scappare dalla città con una BOB: Bugs Out Bag

La cosiddetta BOB è una borsa che contiene l'occorrente per sopravvivere circa 3 giorni. La priorità numero 1 è certamente l'acqua. Trattandosi tuttavia di una fuga dalla città, si presume che l'accesso all'acqua, almeno inizialmente sia facile. Ciò non toglie che è importante portare con sé, oltre all'acqua, anche dei contenitori per riempirla o delle pasticche per potabilizzare l'acqua laddove non fosse più accessibile facilmente una volta usciti di città. Il secondo punto riguarda il cibo. L'acqua è il primo punto chiave della sopravvivenza. Si può sopravvivere a lungo senza mangiare, ma l'impatto psicologico non è da sottovalutare, quindi sono state prese in considerazioni alcune opzioni di cibo. Il terzo punto fondamentale riguarda gli accessori da pronto soccorso, per curarsi da eventuali infortuni durante il viaggio. Il quarto elemento chiave si concentra invece nell'adattabilità alle circostanze, ovvero possedere una serie di accessori potenzialmente validi in diverse esigenze. L'ultimo punto è la difesa: parliamo ovviamente di armi bianche.

Zaino tattico militare

Abbiamo selezionato il brand MIL-TEC perché è universalmente riconosciuto nel settore come affidabile, inoltre possiede il sistema a molle e il velcro (entrambi utili per aggianciare più cose e quindi essere più versatile) . Ci sono diverse tipologie di grandezza (capacità in litri) e la scelta dipende essenzialmente da quanti giorni occorre sopravvivere, cosa portarsi dietro, che quantità di peso siamo in grado di sostenere nel tempo.

Ecco il MIL-TEC US Assault Zaino militare, con un prezzo che varia dai 30€ ai 70€, decisamente ragionevole per una qualità così alta.

Acqua: come sopravvivere senza acqua

Per quanto riguarda l'acqua, le soluzioni sono molto diverse e dipendono molto più dalla nostra abilità di trovare l'acqua che dall'ambiente circostante urbano o boschivo. Sicuramente quello che può essere utile a tutti è un Filtro d'acqua Portatile, per poter bere direttamente dalla fonte d'acqua sospetta senza perder tempo nella raccolta. Immaginiamo sempre uno scenario di costante movimento verso la meta prefissata, quindi la velocità e la sostenibilità del viaggio sono fondamentali. Allo stesso tempo sarebbe comunque opportuno avere delle pastiglie d'acqua nell'evenienza in cui non ci siano certezze di trovare acqua potabile una volta stabilizzati in un luogo sicuro.

Filtro Acqua Portatile Outdoor 1500L

Abbiamo deciso di selezionare questo filtro d'acqua perché garantisce una buona durabilità ed è in grado di rumuovere batteri e parassiti. Inoltre possiede i requisiti standard di sicurezza anche nella composizione dei materiali, elemento da non sottovalutare quando si fanno certi acquisti. Essendo un articolo leggero e portatile si potrebbe anche agganciare esternamente tramite le molle allo zaino proposto poco fa.

Acquista qui il Filtro Acqua Portatile Outdoor 1500L della ENONEO.

Pastiglie Potabilizzanti Acqua

Selezionate tra gli accessori utili, abbiamo inserito anche 100 compresse per potabilizzare l'acqua, con lunga durata e marchio affidabile. Questo è un piccolo investimento da tenere sempre con sé, proprio perché l'acqua è davvero la prima problematica di sopravvivenza in quasi tutti gli scenari.

Compra ora le compresse Katadyn Acqua Potabile disinfezione Micropur Forte MF 1T

Quanto tempo si può rimanere senza mangiare?

La risposta generica alla prima domanda è 30 giorni. In realtà dipende dalla quantità di energie che si utilizzano, dalla condizione psico-fisica di partenza e da diversi fattori esterni (es: caldo/freddo).

Quale cibo migliore per sopravvivere?

Per la nostra selezione di prodotti unici e potenti per sopravvivere, abbiamo scelto le famose Razioni K. Troviamo questo tipo di cibo il più flessibile ed adattivo a qualunque tipo di esigenza, compresa la lunga conservazione. Esistono diversi tipo di Razioni K, tuttavia quello che su Amazon ha maggiori recensioni positive è il seguente:

Lebenskraft BP ER Elite Emergency Food unità da 500 Grammi

L'alimento di emergenza BP ER della società norvegese Compact Rieber è stato prodotto appositamente per governi, organizzazioni, militari, unità speciali, ecc. Come alimento di emergenza.

Questa Razione K è disponibile qui ad il miglior prezzo che abbiamo trovato.

Come gestire traumi fisici, ferite ed infortuni

Sicuramente gli accessori passano in secondo piano, a favore di una serie di conoscenze, come anche la capacità di rianimare una persona attraverso svariate tecniche. Tuttavia possedere garze sterili, bende, disinfettante e termometro, spesso può fare la differenza, specialmente per chi non è un esperto di sopravvivenza.

Kit di pronto soccorso con termometro

Tra le miriadi di prodotti di primo soccorso, abbiamo selezionato questo articolo perché è tra i pochi ad avere il termometro, oltre che ad una serie di prodotti di uso comune. Infatti moltissimi kit di primo soccorso hanno centinaia di piccoli oggetti che non sono di uso quotidiano ed quindi sarebbero di difficile applicazione. Meglio ridurre le casistiche a situazioni che si stanno gestire, con accessori di primo soccorsi di matrice italiana.

Ordina su Amazon il Kit di Pronto Soccorso Professionale AIESI®

Quali strumenti servono per sopravvivere nella natura ed in città?

Non esiste una risposta sempre valida, dipende. In primis le opzioni variano a seconda delle proprie competenze, in secondo luogo il fattore meteo, flora e fauna possono cambiare radicalmente le necessità. Per un neofita della sopravvivenza, è meglio avere una serie di strumenti di intuibile funzionalità, adatti a diverse esigenze e non ingombranti.

Kit di Sopravvivenza Militare Professionale

In coerenza con quanto detto sino ad ora, abbiamo selezionato un kit che avesse tutto l'occorrente per orientarsi, difendersi ed eseguire piccoli lavori, come segare un ramo per montare un riparo. Ecco cosa contiene e perchè:

1 X Torcia professionale ( batteria non inclusa): l'lluminazione può servire di notte, l'ossidazione della batteria no

batteria non inclusa): l'lluminazione può servire di notte, l'ossidazione della batteria no 1 penna al tungsteno per impieghi gravosi con punta in carburo: scrivere per organizzarsi, per le checklist, per chiedere aiuto, per supporto psicologico

per impieghi gravosi con punta in carburo: scrivere per organizzarsi, per le checklist, per chiedere aiuto, per supporto psicologico 1 X taglierina per legno compatta: creare un riparo, montare/costruire/lavorare il legno, più difficile da usare di quel che si crede

compatta: creare un riparo, montare/costruire/lavorare il legno, più difficile da usare di quel che si crede 1 X coperta di emergenza : una delle cose più interessanti, per ripararsi dal freddo e dal sole (creando l'ombra), forse l'oggetto più importante

: una delle cose più interessanti, per ripararsi dal freddo e dal sole (creando l'ombra), forse l'oggetto più importante 1 scheda tascabile multifunzione X 11-IN-1: uno strumento tutto fare tascabile, la tessera da tenere in tasca se si deve lasciar lo zaino

X 11-IN-1: uno strumento tutto fare tascabile, la tessera da tenere in tasca se si deve lasciar lo zaino 1 X Grande pietra focaia di ferrocerium: accendere il fuoco con due legni non è da tutti, neanche la pietra focaia, ma con qualche tentativo è fattibile

accendere il fuoco con due legni non è da tutti, neanche la pietra focaia, ma con qualche tentativo è fattibile 1 X braccialetto di Paracord : sembra un semplice bracciale, in realtà sono 3-5 metri di corda altamente resistente, per gli usi più disparati

: sembra un semplice bracciale, in realtà sono 3-5 metri di corda altamente resistente, per gli usi più disparati 1 x Custodia da trasporto resistente all'acqua compatta: l'isolamento termico potrà salvare diversi oggetti anche non inclusi nella confezione

compatta: l'isolamento termico potrà salvare diversi oggetti anche non inclusi nella confezione 1 x clip per bottiglia d'acqua :in piena sinergia con lo zaino, per appendere l'acqua o altri oggetti

:in piena sinergia con lo zaino, per appendere l'acqua o altri oggetti 1 X moschettone : sempre utili come passanti per le corde o per appendere oggetti allo zaino o ad un ramo

: sempre utili come passanti per le corde o per appendere oggetti allo zaino o ad un ramo 1 X coltello militare: per la difesa, ma specialmente per maneggiare, costruire, lavorare legno e altri materiali.

Ecco il Kit di Sopravvivenza Militare Professionale Multiuso su Amazon

Conclusioni sugli accessori da sopravvivenza

I prodotti selezionati sono tutti ordinabili con Amazon, con tempi di consegna brevi specialmente se si possiedere l'abbonamento Prime. I criteri di selezione li abbiamo menzionati sopra, l'obiettivo era offrire una base di sopravvivenza sinergica ed intuitiva.

L'ultima precisazione riguarda l'aspetto inzialmente affrontato per la sopravvivenza: scappare o rintanarsi in casa. Chiaramente la lista di oggetti ed elementi utili nel secondo caso sarebbe ben più lunga e soggettiva, quindi si è preso in considerazione quello che potrebbe ritenersi lo scenario più probabile: dover fuggire velocemente dalla città, zaino in spalla.