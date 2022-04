Super sconto casa smart: Alexa Echo Dot + 2 Lampadine intelligenti Philips Hue White

I dispositivi, acquistabili insieme grazie all'offerta Amazon, sono ovviamente compatibili: ti basterà chiedere ad Alexa di accendere o spegnere la luce e al resto ci pensa la tecnologia... Il tutto ad un prezzo strepitoso, con il 36% di sconto applicato solo per te!

Alexa Echo Dot + lampadine intelligenti: l'offerta di Amazon

In promozione Amazon è possibile acquistare sia l'Echo Dot di Alexa che due lampadine intelligenti Philips: tutto il necessario per rendere la tua casa smart. Nello specifico il bundle è composto dal dispositivo Alexa e dalla confezione con due lampadine Philips Hue White, compatibili con Echo Dot.

Una volta associato l'altoparlante alle lampadine, potrai gestire le luci di casa con i comandi vocali. Ma non solo, potrai controllare tanto altro: la musica, il tuo smartphone, le chiamate, monitorare i tuoi allenamenti e tanto altro. Scopri le infinite risorse di Alexa Echo Dot con l'offerta Amazon.

Come collegare Alexa alle lampadine?

Collegare Alexa Echo Dot alle lampadine Philips smart è molto semplice. Basta seguire i seguenti passaggi:

Configura le lampadine smart seguendo le indicazioni Dai un nome ad ogni lampadina Tramite App Amazon Alexa entra in "Gestione Dispositivi" Aggiungi le luci e collegale al dispositivo

Una volta seguiti queste semplici indicazioni, la tua smart home sarà pronta: a questo punto ti basterà usare la voce e spegnere o accendere le luci collegate ad Alexa.

Come fa Alexa a controllare le luci?

Le lampadine smart, per chi non lo sapesse, possono essere posizionate ovunque: su un lampadario, al muro, dentro una lampada con cavo. Chiaramente non servono i fili, ma basta che siano compatibili ad Alexa. Come le Philips Hue White.

Com'è possile che Alexa le controlli? Attraverso l'intelligenza artificiale: collegando i due dispositivi, Echo Dot darà le dirittive alle lampadine connesse che risponderanno ai tuoi comandi vocali.

Sembra difficile da immaginare, ma è proprio così. La tecnologia, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante e allora perché non sfruttarla nel migliore dei modi? Scopri l'utilità di Amazon Echo Dot e sfrutta i comandi di Alexa per migliorare la tua quotidianità.

Alexa + lampadine: quanto costano?

Con il bundle in offerta Amazon si ha quindi la possibilità di acquistare sia l'Echo Dot che le lampadine compatibili. Il tutto ad un prezzo molto interessante: acquistando i due dispositivi in combo infatti puoi risparmiare quasi 30 €, considerando poi che gli stessi prodotti, acquistati singolarmente, costano anche di più.

Se sei interessato all'offerta Amazon puoi cliccare sul link qui in basso e procedere all'acquisto. In ogni caso, una volta atterrati sulla pagina Amazon dedicata puoi decidere se prendere solo il dispositivo Echo Dot o se approfittare della promo con le due lampadine. In ogni caso c'è in serbo per te una buona offerta.

L'Echo Dot in questione è quello di 3° generazione.

