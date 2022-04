Gift Cart PlayStation Network - PSN Card - per acquistare i tuoi giochi

Scopri i vantaggi di gestire i tuoi soldi in maniera del tutto smart. Non hai bisogno di una carta di credito: ti basterà il codice a 12 cifre della PSN Card e potrai fare qualsiasi acquisto. Puoi scegliere l'importo della card attraverso il seguente link:

Gift Card Playstation: acquistala su Amazon

PlaySation Card: cos'è e come funziona?

PSN Card è il nuovo metodo per acquistare contenuti per PS3 e PS4. Il credito (che non necessita di una carta di credito) può essere utilizzato per comprare giochi, accessori o per fare un regalo ad amici o familiari.

Una volta acquistata la Play Station Network Card (ne esistono di tutti i tagli), l'utilizzo della stessa è molto semplice:

Accedi a PlayStation Network

Vai sullo Store PlayStation e seleziona "Riscatta Codici"

Inserisci il codice a 12 cifre che troverai nella card

Il credito ti sarà immediatamente inserito nel tuo portafoglio

Dove comprare la Play Station Network Card?

Il modo più semplice per acquistare la Gift Card PlayStation Network è online su Amazon. Puoi scegliere l'importo della card, che va dai 5 € ai 100 € e riceverai subito un codice che potrai utilizzare direttamente sul tuo dispositivo.

Sul PlayStation Store, aperto 24h al giorno, 7 giorni alla settimana, si può trovare la più ampia libreria di contenuti per PlayStation. Si può scegliere tra migliaia di giochi, contenuti aggiuntivi di ogni tipo, passa stagionali, crediti di gioco e tanto altro. Il servizio è disponibile sia sulle console Play Station che su computer e altri dispositivi mobili.

Play Station Network PSN Card su Amazon

Aggiungi in modo semplice fondi al tuo portafoglio PlayStation Network senza bisogno di una carta di credito

La PlayStation Network Cards costituisce un modo semplice per aggiungere fondi al portafoglio PlayStation Network

Acquista,inserisci il codice di 12 cifre e inizia a scaricare

Puoi acquistare contenuti per l'intero mondo Playstation, oggetti all'interno di PlayStation Home e persino brani musicali dal SingStore

Con tutti questi fantastici contenuti a disposizione, la PlayStation Network Cards è ottimo per amici e familiari

Valore di questa card: dai 5 € ai 100 €

Valido solo per PSN Account Italiano

Perché scegliere la gift Card Play Station? Semplice, perché tramite questa card si può utilizzare in modo semplice il proprio account, gestendo i tuoi fondi. Oltre ai vari servizi elencati sopra, con la PSN Card è possibile anche saldare il conto mensile della PlayStation Network.

