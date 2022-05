Nuovo iPhone SE 2022: scheda tecnica e recensione del nuovo gioiellino Apple

Oggi vi presentiamo il nuovo iPhone SE , lo smartphone Apple uscito in Italia a marzo 2022 e disponibile finalmente nel nostro territorio. Possiamo dire, innanzitutto, che questo telefono risulta essere completo sotto ogni punto di vista e che la tecnologia avanzata lo rende unico nel suo genere.

Ci sono alcune specifiche che meritano particolari meriti, altre meno. Ma nel complesso è un buon telefono per questa fascia di prezzo. Andiamo però a vedere nel dettaglio la scheda tecnica, la nostra recensione e il prezzo. Per acquistarlo in offerta su Amazon, puoi andare su questo link:

Nuovo iPhone SE 2022 scheda tecnica

Partiamo col dire che l'iPhone SE 2022 è disponibile nella versione 64 GB, 128 GB o 256 GB. Lo schermo non è molto ampio: 4.7 pollici con 750 x 1334 punti di risoluzione. La telecamera principale è da 12 MP e la rete mobile che sostiene è quella più sviluppata: il 5G. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche:

Display : 4,7 pollici

: 4,7 pollici Fotocamera : 12 MP / 7 MP

: 12 MP / 7 MP Processore : Apple A 15 Bionic

: Apple A 15 Bionic Memoria : 4GB di RAM e 64 GB

: 4GB di RAM e 64 GB Sistema Operativo : IOS

: IOS Rete Mobile : 5G

: 5G SIM Card : Dual SIM

: Dual SIM Lettore impronte : Sì, frontale

: Sì, frontale Impermeabile: IP67

