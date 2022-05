Le borracce più vendute su Amazon a prezzi bassissimi!

Borracce termiche, in acciaio inossidabile, con isolamento sottovuoto. Oggi vi presentiamo una serie di borracce di diversa natura, tutte diverse tra loro , con caratteristiche diverse, e con una cosa sola in comune: il basso prezzo , grazie alle promozioni Amazon .

Super Sparrow borraccia

La borraccia super Sparrow è acquistabile in tantissime colorazioni diverse, la bocca Standard è ideale per sorseggiare, pur mantenendo i cubetti di ghiaccio. La struttura in acciaio inossidabile per uso alimentare offre gusto puro, nessuna rottura e protezione dal calore e dalla luce.

La tecnoogia Insu-Shield è la stessa tecnologia utilizzata in tutti i prodotti Super Sparrow, assicurerà che la tua bevanda preferita mantenga la sua temperatura per molte ore a venire. Inoltre, mantiene le bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12 ore, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Borraccia termica 500 ml

Questa borraccia termica con isolamento sottovuoto ti permette di portare acqua calda, acqua ghiacciata, bevande o caffè appena fatto ovunque tu vada. Mantiene la tua bevanda fredda fino a 24 ore o caldo fino a 12 ore, indipendentemente dalla temperatura esterna!

Le pareti interne ed esterne del bollitore in acciaio sono realizzate in acciaio inossidabile alimentare per garantire durata e leggerezza. Non contiene BPA, è atossica, ecologica, antiruggine e a prova di perdite.

