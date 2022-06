Amazon Brand - Eono Asciugamano in Microfibra compatto e leggerissimo in tanti colori e formati

L' asciugamano in micorofibra è un prodotto compatto e leggero , adatto a diversi utilizzi. Lo si può usare per andare in spiaggia (come telo da mare ) o per l'attività sportiva. La rapidità nell'asciugarsi e nell'assorbire rende la microfibra uno dei materiali più apprezzati in assoluto.

E' comodo da lavare, pratico e versatile. Insomma, si tratta di un prodotto di assoluta qualità. Ne abbiamo selezionato uno su Amazon che può rispondere alle più svariate esigenze. Puoi approfittare della promozione e scegliere il formato e il colore che fa al caso tuo.

Asciugamano in microfibra Eono: acquistalo su Amazon

Asciugamano microfibra mare

L'asciugamano in microfibra acquistabile in offerta su Amazon è ideale per andare al mare. Grazie alle caratteristiche di cui è dotato si può utilizzare in spiaggia durante l'estate.

Inoltre, la microfibra è ecosostenibile ed è realizzata senza usare additivi nocivi, è stata sottoposta a un trattamento antibatterico e ipoallergenico. L'asciugamano in questione è morbidissimo e longevo, ti durerà per anni.

L'asciugamano Eono, brand Amazon, è super assorbente e ad asciugatura rapida: l'asciugamano in microfibra può assorbire fino a 4 volte il suo peso in acqua e si asciuga fino a 10 volte più velocemente dei normali asciugamani in cotone. Dimenticati il tanfo dei soliti asciugamani. Prova Eono: scegli il colore e la taglia e appritta del super sconto.

