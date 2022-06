Elettrostimolatore Muscolare per addominali scolpiti in offerta su Amazon

L'utilizzo dell'elettrostimolazione è spesso praticata in ambito sportivo con l'obiettivo di tonificare gambe, glutei e addominali. Lo utilizzano molti sportivi anche per la preparazione atletica e per la riabilitazione in seguito a un infortunio.

A Cosa serve un elettrostimolatore muscolare?

L'elettrostimolatore è un sistema che viene utilizzato in ambito sportivo e in ambito riabilitativo. Permette, grazie agli elettrostimoli, di tonificare e allenare una specifica fascia muscolare senza effettuare alcuno sforzo.

Nello specifico, quella che vi stiamo presentando oggi è un elettrostimolatore muscolare per addominali: una fascia addominale che include 6 modalità di allenamento e 15 livelli di intensità.

Ispirata e apprezzata dagli atleti di tutto il mondo, questa fascia addominale tonificante, con tecnologia stimolatore addominali avanzata, allena efficacemente il tuo addome attraverso micro-contrazioni. La nostra cintura addominale può stimolare il 100% delle fibre muscolari e con la prestazione elevata e il comfort post-allenamento.

