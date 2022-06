UNO H20: le carte da UNO Resistenti all'acqua a prezzo scontato!

Non vuoi rinunciare al divertimento delle carte neanche al mare o in piscina? Il gioco UNO ha lanciato sul mercato la versione H20 , ideale per la spiaggia e per la piscina . Le carte impermeabili ti permetteranno di giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, anche in quelle più scomode.

Le carte UNO H20 sono resistenti all'acqua e alla sabbia e, grazie al pratico moschettone, possono essere agganciate allo zaino e alle attrezzature da campeggio, per essere portate sempre con te.

La versione UNO H20 è ideale per i bambini dai 7 anni in su, ma ci possono giocare anche i più grandi. Si tratta di un gioco divertente e coinvolgente che risulta essere adatto alle situazioni di gioia e compagnia. Scopri le varie opzioni di gioco!

Come si gioca a UNO H20?

L'obiettivo di UNO H20 è molto semplice: i giocatori a turno cercano di scartare le proprie carte, abbinandole alla carta scoperta in cima al mazzo, per colore o per numero.

Le carte azione speciali rivoluzionano il gioco e aiutano a sbarazzarsi degli avversari. Usate le carte Baratto per cambiare la vostra mano con altri giocatori e scrivete le vostre regole usando tre carte jolly personalizzabili (e cancellabili).

Se non avete una carta da abbinare, dovrete pescarne una dal mazzo centrale. E non dimenticate di gridare "Uno" quando vi rimane solo una carta in mano. I giocatori a scartare tutte le proprie carte totalizzano punti per le carte rimaste in mano agli avversari. Il primo giocatore a totalizzare 500 punti, vince.

