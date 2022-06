Manubrio flessibile per Pettorali e Braccia - Physionics Power Twister

Non sempre, per mantenere il corpo in forma, si può andare in palestra e/o fare attività sportive molto impegnative. Spesso il tempo a disposizione è ridotto e, quindi, si deve ottimizzare la durata dell'allenamento e renderla il più efficace possibile.

Per questo motivo, l'allenamento a casa èuna delle soluzioni più gettonate e apprezzate da molte persone. Per farlo adeguatamente però, è necessario, avere i giusti attrezzi, che non sempre sono quelli più conosciuti e diffusi nelle palestre.

Uno degli attrezzi più interessanti è il power twister, uno strumento che ti permette di allenare i pettorali e le braccia a corpo libero. Parliamo di uno strumento molto piccolo: una sorta di barra/manubrio flessibile, che ti permetterà di avere delle braccia e dei pettorali scolpiti.

Power Twister in offerta su Amazon: acquistalo ora!

A cosa serve il Power Twister?

Il power twister è un'attrezzo che serve a tonificare i muscoli delle braccia e i muscoli del petto. Si tratta di uno strumento molto semplice, che occupa pochissimo spazio grazie alle sue ridotte dimensioni.

Ed è proprio grazie a questa sua caratteristica che il power twister si può portare praticamente ovunque e utilizzarlo in qualsiasi momento. Anche in ufficio, durante una piccola pausa per fare qualche minuto di allenamento.

Il power twister, anche se non è troppo conosciuto e diffuso, è uno dei migliori attrezzi per allenare i pettorali, anche perchè ti permette di svolgere gli esercizi a corpo libero, gestondo in maniera del tutto autonoma i movimenti del corpo.

