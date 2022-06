Le migliori tavole SUP a meno di 200 € su Amazon. Cosa aspetti?

Partiamo col precisare che il SUP è l'acronimo di Stand Up Paddle: uno sport d'acqua che negli ultimi anni va sempre più di moda e che ricorda un po' sia la canoa che il surf. Potremmo definirlo un incrocio tra i suddetti sport.

Per i principianti, ma anche per quelli più esperti, abbiamo selezionato alcune tra le migliori tavole da SUP acquistabili su Amazon ad un ottimo prezzo.

In molti confondono le tavole SUP con quelle da surf, ma in realtà ci sono delle differenza sostanziali tra i due prodotti: la tavola da SUP, infatti, è molto più larga (e permette quindi una maggiore stabilità), oltre al fatto che è accompagnata dalla pagaia: uno strumento che permette di padroneggiare la tavola con più facilità.

In Italia lo sport del SUP si sta diffondendo a macchia d'olio, anche perché la grande opportunità di chi lo pratica è quello di poterlo fare in quasi tutte le superfici acquose: sia quelle più calme che quelle più agitate.

Di seguito vi riportiamo alcune tra le tavole SUP migliori che si possono acquistare su Amazon.

Tavola SUP gonfiabile per 150 Kg

SET COMPLETO : 1 x tavola SUP 305 cm; 1 x zaino; 1 x pompa a doppia azione; 1 x pagaia alluminio in 3 parti; 1 x leash; 1 x kit di riparazione. Capacità di carico : 150 kg

Acquista su Amazon la tavola SUP gonfiabile

Tavola SUP ultraleggera con kit completo

Stabilità : la tavola per Adulti e bambini gonfiabile in piedi è grande 320x83x15 cm ma molto leggera solo 7 kg . Naturalmente, i nostri Sup resistono anche ad una pressione massima di sicurezza di 12psi. La capacità massima è fino a 330 libbre. Ideale per principianti e professionisti.

: la tavola per Adulti e bambini gonfiabile in piedi è grande ma molto leggera solo . Naturalmente, i nostri Sup resistono anche ad una pressione massima di sicurezza di 12psi. La capacità massima è fino a 330 libbre. Accessori completi : le tavole da paddle per adulti sono dotate di tutto ciò di cui hai bisogno: la tua tavola, pompa ad alta pressione , linea di sicurezza, tre pinne, zaino, pagaia in alluminio regolabile,Puoi trascorrere tutto il giorno sulla tavola da paddle.

Tavola SUP con kito completo su Amazon

Tavola SUP gonfiabile portata 200 kg

SET COMPLETO : 1 x tavola SUP 320 cm* 1 x zaino* 1 x pompa a doppia azione * 1 x pagaia alluminio in 3 parti * 1 x leash * 1 x kit di riparazione * Capacità di carico: 200 kg

Acquista la tavola SUP con portata da 200 Kg