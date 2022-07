F1 22 per PS4, PS5, Xbox e PC: acquistalo ora su Amazon!

Pronti per una nuova sfida? Si scaldano i motori per una nuova ed emozionante stagione di Formula 1: ecco il nuovo videogioco F1 22 , disponibile per PS4, Ps5, Xbox e PC . Noi lo abbiamo provato e possiamo garantirvi che questo gioco è davvero incredibile. Una realtà simulata senza paragoni . Se sei un amante dei videogames e della Formula 1, non puoi proprio farne a meno.

Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza sull'ultimo arrivato in casa EA Sports. I cambiamenti rispetto alla passata stagione sono molti, a partire dalle gare sprint che determinano la griglia di partenza, assegnando dei punti ai primi classificati. E poi ci sono i gettoni supercar che sbloccano le auto sportive e che si possono acquistare tramite l'apposito store.

Molto interessante è anche il Formation Lap, realizzato con la Realtà aumentata el anuova gestione del Safety Car. Tanti cambiamenti, tante novità e una giocabilità senza precedenti. Se vuoi acquistare il nuovo F1 22, puoi selezionare quello che fa al caso tuo attraverso i seguenti link.

F1 22 per PS4

F1 per PS 5

F1 22 per Xbox One

F1 22 per Xbox Series 1

F1 22 per PC

La recensione di F1 22

Più luci che ombre per il nuovo gioco F1 22. Finalmente il F1 22 di Codemasters è disponibile negli official store ed è acquistabile online su Amazon. Per la prima volta assisitiamo al nuovo gioco dei piloti col nome EA Sport, ma soprattutto per la prima volta l'intelligenza artificiale apporta delle migliorie significative sul videogioco.

Il gioco è molto divertente, non ci vuole molto tempo per impararci a giocare, ma per padroneggiarlo non è affatto cosa semplice. Il modello di guida si evolve rispetto al passato: il controllo dell'auto è un po' più complicato e di difficile gestione. Ma per gli appassionati questo è sicuramente un valore aggiunto.

Molto interessante l'aspetto della simulazione della temperatura, sia negli ambienti esterni che all'interno della vettura: c'è il rischio aderenza in situazione di temperatura non ottimali.

Tutto sommato Codemasters ha realizzato un lavoro molto interessante, apprezzabile sotto tutti i punti di vista, sia della giocabilità che dell'intrattenimento. Consigliatissimo!

F1 22 per PS4

F1 per PS 5

F1 22 per Xbox One

F1 22 per Xbox Series 1

F1 22 per PC

F1 22 il gioco: quante novità!

Le novità rispetto ai giochi degli anni precedenti sono sicuramente al centro del nuovo progetto. I numerosi cambiamenti partono dalle automobili, rivoluzionate rispetto al passato, compresi gli pneumatici da 18''. IL VR è finalmente supportato, per la prima volta. Cambiamenti da annotare anche sulla guida, soprattutto in curva dove diventa più complessa la gestione dell'auto.

Un'altra novità interessante è la F1 Life, ovvero la possibilità di vivere la vita del pilota anche fuori dalla pista. Con questa modalità sarà possibile in tutto e per tutto nella vita del pilota: dalla scelta dell'outfit, all'esultanza in caso di vittoria sul podio, passando per l'arredamento della casa e tante altre cose ancora.

F1 22 per PS4

F1 per PS 5

F1 22 per Xbox One

F1 22 per Xbox Series 1

F1 22 per PC

Il prezzo di F1 22

Il prezzo di F1 22 varia in base al tipo di console per cui lo vuoi acquistare. Su tutte le versioni disponibili su Amazon, c'è uno sconto applicato del 10% che pui ottenere cliccando sui link qui in basso.

Scegli il gioco adatto alla tua console per videogames e lanciati nell'avventura del nuovo F1 22!

F1 22 per PS4

F1 per PS 5

F1 22 per Xbox One

F1 22 per Xbox Series 1

F1 22 per PC