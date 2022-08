Google Pixel 6a 5G: scheda tecnica, recensione e prezzo

Google Pixel 6A è un telefono con sistema operativo Android, che sta spopolando in tutto il mondo e che riscuote sempre più successo grazie al suo design e alle sue caratteristiche estremamente avanzate.

Parliamo di uno smartphone che potremmo inserire nella fascia medio-alta di prezzo e che garantisce delle prestazioni molto evolute in tutti i suoi apparati: dalla fotocamera alla batteria. Andiamo a vedere nel dettaglio la recensione, la scheda tecnica e il prezzo di Google Pixel 6A 5G.

Google Pixel 6A 5G su Amazon

Google Pixel 6A 5G: la recensione

Parliamo di un telefono di Google: non poteva di certo aspettarci qualcosa di banale o di poco valore. Google Pixel 6A non delude le aspettative e sicuramente rientra in quei telefoni che garantiscono ottime performance e che durano nel tempo.

Molto bene le funzioni principali, come la fotocamera, l'hardware, l'aspetto estetico (sia nella costruzione che nell'ergonomia) e il display. La batteria ha una buona durata, ma non presenta la ricarica veloce. Assente anche l'espansione di memoria (che comunque è molto ampia), ma nel complesso è difficile trovare nel Google Pixel 6A qualcosa che non vada bene.

Il prezzo non è di certo tra gli elementi più allettanti dello smartphone: i prodotti Google si pagano a caro prezzo ma, per chi è disposto a spendere cifre notevoli, il prodotto è assolutaamente consigliato!

Google Pixel 6A 5G in offerta su Amazon