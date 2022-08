Maschera da sub Cressi Calibro: recensione e miglior prezzo su Amazon

La maschera Cressi , famoso marchio di attrezzature per attività subacque, è in offerta con oltre il 20% di sconto su Amazon, un'offerta irripetibile per attività subacque e di apnea per goderti durante la tua vacanza tutto il fondale marino e le sue meravigliose creature. Cressi è conosciuta grazie ai suoi prodotti di qualità, ad un prezzo onesto, per professionisti e per amatori.

Caratteristiche e prezzo della Cressi Calibro

L'evoluzione della maschera Nano ha lo stesso sistema IDF-Integrated Dual Frame Technology noto nelle maschere Cressi per offrire un campo visivo oltre la norma. Il telaio della maschera permette un profilo estremamente compatto e idrodinamico, vicino al viso del subacqueo consentendo una particolare e più ampia forma delle lenti. Calibro risulta quindi essere la maschera Cressi con minor volume interno assieme ad un eccezionale campo visivo grazie all’ inclinazione delle lenti.

Le fibbie sono sempre collegate al cerchietto rigido della maschera tramite un robusto ma flessibile snodo in gomma, permettendo di regolare il cinturino e posizionare il boccaglio senza alterare la delicata posizione del facciale. Una membrana circonda la parte interna dell’alloggiamento per il naso agendo come una barriera intrappolando l’umidità che fuoriesce dal naso. Il risultato è che l’umidità sarà incanalata lontano dalle lenti, evitandone l’appannamento.

La finitura è completamente satinata opaca in modo da abbinare esteticamente tutti i suoi componenti allo scopo di favorire una perfetta integrazione nell’ambiente subacqueo evitando riflessi allarmanti per gli organismi marini. Calibro è una perfetta scelta per l’apnea in quanto progettata per offrire la miglior risposta alla sensazione di libertà del viso.

Il prezzo della maschera, grazie al 22% di sconto è di 47€ al posto di 59,99€.

Recensioni e opinioni degli utenti

Un'utente ci dice: "Ho sempre preferito maschere con maggior campo visivo, era da tempo che volevo provarla e mi sono deciso a farlo. Non ho fatto particolari trattamenti e non uso lo spray anti fog, lavata bene con acqua dolce per eliminare residui produzione industriale e basta. Prima dell uso metto un po’ di acqua di mare per portare la plastica in temperatura, saliva e via. Non si appanna. Bisogna trovare la propria posizione ideale sul viso una volta trovata è perfetta. Ne ho prese altre sue. CONSIGLIO!!!"

Un secondo utente recensisce intitolando:"Cressi, un nome una garanzia, la maschera migliore di sempre che potessi acquistare. Cressi si distingue sempre nei particolari e nella mescola della gomma che davvero è speciale si adatta alla faccia perfettamente un ottimo acquisito!!"