FIFA 23: pre-ordinalo su Amazon - per PS4 - PS5 - Xbox e PC

Manca davvero poco all'inizio del campionato, e come ogni anno gli appassionati di calcio e soprattutto di videogame , attendono con ansia l'uscita del nuovo FIFA 23 il più spettacolare e realistico gioco dedicato al pallone, utilizzato ogni anno da milioni di giocatori. Ma quando esce FIFA 23 in Italia?

FIFA 23 uscirà in Italia il prossimo 30 settembre, sullo store di Amazon, nel frattempo, è possibile preordinarlo per tutte le console di gioco: Playstation 4 e 5, Xbox e PC. Sono tantissime le novità che gli sviluppatori hanno apportato al nuovo prodotto targato EA Sports, per un'esperienza di gioco senza precedenti.

FIFA 23 per PS4, prezzo e pre ordine

Cliccando sul link qui in basso sarà possibile accedere al pre ordine per acquistare il nuovissimo FIFA 23 per playstation 4, che sarà poi disponibile a partire dal 30 settembre 2022, giorno dell'uscita ufficiale. La consegna è priva di costi aggiuntivi.

Il gioco è disponibile in due versioni: la standard al prezzo di 69,99 e quella con PSN card con 1050 FIFA points al prezzo di 79,98. In entrambe le versioni di FIFA 23 troverete un giocatore della squadra della settimana non scambiabile, la stella del PSG Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT e un talento locale per la modalità carriera.

FIFA 23 PER PS4 su Amazon

FIFA 23 per PS5, il prezzo e le novità

Anche i possessori di Playstation 5 possono dormire sogni tranquilli: sullo store di Amazon è disponibile la versione per questa console in 4 formati differenti. Le prime due sono versioni standard, ma una ha la copertina con la calciatrice del Chelsea Sam Keer. Entrambe hanno un costo di 79,99, e la consegna è totalmente gratuita.

Le altre due versioni ( anche tra queste si potrà scegliere tra la copertina con Mbappé o con Sam Keer), comprendono il bundle con 1050 FIFA points, al prezzo di 89,98.

L'esperienza di gioco per il nuovo FIFA 23 è incredibilmente migliorata grazie al motore grafico (next gen) Hypermotion 2, con il quale gli sviluppatori hanno perfezionato le animazioni dei giocatori soprattutto per quanto riguarda il controllo e lo stop della palla. Un'altra grande novità attesa ormai da tempo, è il cross play che permetterà agli utenti con piattaforme diverse ma di stessa generazione, di sfidarsi tra di loro.

FIFA 23 per PS5 disponibile su Amazon