Maglia Inter Romelu Lukaku 90 - 2022/2023 Replica Ufficiale

E non ci è voluto molto per riprendersi l'affetto dei tifosi, visto il suo approccio alla nuova stagione a dir poco esaltante. In sole due giornate Big Rom è riuscito a fare gol e assist e a dimostrare a tutti il suo talento.

E allora, per rimperire lo stadio e colorarlo di nerazzurro, perché non acquistare la maglia di Lukaku dell'Inter? Su Amazon c'è la possibilità di comprare la rplica ufficiale della maglia di Lukaku, ad un prezzo davvero invredibile...

Maglia Inter Lukaku 2022/2023 in offerta su Amazon

Maglia Inter Lukaku 2022/2023

Parliamo, ovviamente, della maglia Inter Lukaku 2022/2023: quella della stagione appena inziata. Quella con la coccordina della Coppa Italia, conquistata l'anno scorso.

L'attaccante della nazionale belga infatti, dopo aver conquistato lo Scudetto due anni fa, con Antonio Conte alla guida, è tornato in nerazzurro per riprendersi il tetto d'Italia e, perché no, anche qualcosa in più.

Ad aspettarlo, oltre ai tifosi, tutti i suoi ex compagni di squadra: da Barella a Brozovic, passando per Handanovic e il suo ex (e attuale) compagno di reparto Lautaro Martinez. La "LuLa" è finalmente tornata, per la gioia di tutti i supporters nerazzurri.

I tifosi dell'Inter hanno risposto presente alla campagna abbonamenti: San Siro sarà praticamente pieno in tutte le partite in casa di Lukaku e compagni. E il belga guiderà l'attacco con il sostegno di tutti i tifosi dell'Inter, che hanno il dovere di trasformare lo stadio Meazza in una bolgia nerazzurra. Come? Con l'affetto, la passione, il tifo... e la maglia dell'Inter!

