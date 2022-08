Zaini scuola Juventus originali a prezzi imbattibili su Amazon

Il primo giorno di scuola si avvicina sempre di più e inizia a crescere l’ansia riguardo a quale zaino acquistare per iniziare l’anno scolastico con il piede giusto. Se intendete fare un regalo oppure comprare uno zaino per i vostri bambini siete nel posto giusto, oggi parliamo proprio di questo accessorio indispensabile per accompagnarli ogni giorno ad accrescere le loro piccole menti. In particolar modo vogliamo proporre una versione più sportiva , per i fan della squadra bianconera che tanto fa battere il cuore ai suoi tifosi. Quindi abbiamo selezionato una serie di zaini scuola della Juventus originali che si distinguono sia per qualità che per prezzo, ovviamente acquistabili su Amazon (per gli amanti del last minute).

Zaino Estensibile Big Juventus

Iniziamo con un grande classico, sia per quanto riguarda la forma che le dimensioni. Questo zaino estendibile della Juventus è un ottimo esempio di zaino per la scuola che può essere tranquillamente utilizzato anche nel tempo libero (specialmente grazie alla tasca su pattina con rete porta pallone, tasca laterale in rete porta borraccia). La dimensione standard è di 18 litri, mentre una volta esteso, per mezzo delle zip laterali, raggiunge una capienza di 28 litri, un’evoluzione veramente significativa. Esteticamente è uno zaino dalla linea classica, con stampa lettering juventus, logo juventus e stelle in gomma applicate.

Zaino Estensibile Big Juventus

Juventus Winner Forever Zaino Sdoppiabile BIG

Continuiamo a esplorare l’offerta Amazon dei migliori zaini scuola Juventus con un altro modello molto vivace. Questo zaino multifunzionale ha dei contrasti molto forti ed è abbastanza capiente, anch’esso estendibile per mezzo della zip laterale, dai 18 litri base raggiunge una capienza di 28 litri, ideale sia per la scuola che per altri momenti della giornata. Questo zaino firmato Juventus ha un'ampia tasca frontale preformata con pattina in rete estraibile per darti la possibilità di portare sempre con te un pallone e una tasca laterale in rete porta borraccia. Lo schienale è preformato e personalizzato con fondo rigido e gli spallacci sono imbottiti e traspiranti per garantire il massimo grado di comodità.

Juventus Winner Forever Zaino Sdoppiabile BIG

Juventus Schoolpack Winner Forever

Questo schoolpack è un’idea regalo molto interessante perché oltre a includere il sopracitato zaino Juventus Winner Forever, elemento fondamentale per affrontare il primo giorno di scuola, include anche l’astuccio della Juventus (al suo interno: 1 penna Frixion, 18 pennarelli Giotto turbocolor, 18 matite colorate Giotto Laccato, 1 matita Lyra, 1 penna Red Tratto, 1 evidenziatore Giotto) e l’orologio da polso della squadra, per contare i minuti prima del suono della campanella.

Juventus Schoolpack Winner Forever

Seven Big Trolley Juventus Coaches

L’ultima proposta di oggi è sicuramente la più allettante per quei giovani studenti che amano o che necessitano di portare con sé molte cose. Il trolley è sempre l’alternativa migliore per non appesantire le spalle con il pesante carico dei libri e in questo caso la capienza è di ben 29 litri. Ovviamente all’occorrenza questo trolley si trasforma in uno zaino a tutti gli effetti, grazie agli spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante.

Seven Big Trolley Juventus Coaches